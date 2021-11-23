Samsung Televizyon Alanlara 2.000 TL'ye Varan Hediye Çeki!

Samsung'un Online Mağazası'nda Samsung Fırsat Günleri başladı. 22 – 30 Kasım tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında Samsung Online Mağaza'dan seçili model televizyonlardan birini satın alan tüketiciler 2.000 TL'ye varan miktarlarda hediye çeki almaya hak kazanacak.
Sipariş tamamlanıp teslimat tarihinin üzerinden 15 gün geçmesinin ardından kullanıcıya sağlanacak hediye çeki, Samsung Online Mağaza üzerinde tüm ürün gruplarında 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak.
Kampanya şartları ve detaylı bilgi için:
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın