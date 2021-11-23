Samsung Televizyon Alanlara 2.000 TL'ye Varan Hediye Çeki!

Samsung Fırsat Günleri kampanyası kapsamında 22 – 30 Kasım tarihleri arasında Samsung marka seçili model televizyon satın alanlara, Samsung Online Mağaza'da mevcut olan tüm ürünlerde geçerli hediye çeki verilecek.

Samsung TV Alanlara 2.000 TL'ye Varan Hediye Çeki!

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