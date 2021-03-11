Samsung Televizyonlarda "Eğlence Evinizde" Kampanyası Uzadı

Samsung, "Bu sene eğlence Samsung TV'lerle evinizde" kampanyasını uzattı. Kampanya kapsamında, kampanyaya katılan satış noktalarından seçili model Samsung TV satın alanlar 6 bin TL'ye varan Para Kart hediyesi kazanma fırsatı elde edecek.

Samsung TV'ler, Eğlenceyi Evlere Getiriyor

Seçili model Samsung TV satın alanların para kartı hediyelerinden faydalanabildiği "Bu sene eğlence Samsung TV'lerle evinizde" kampanyası 28 Mart'a kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında satın alma işlemleri Samsung bayileri, Aztek Teknoloji, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Mediamarkt mağazalarından yapılabiliyor. Satın alınan ürüne göre farklı tutarda Para Kart hediyesinden yararlanabilen kullanıcılar, maksimum 6 bin TL tutarında Para Kart hediyesi kazanabiliyor. 

Kampanya kapsamında kullanıcılar, QLED 8K, QLED, Lifestyle TV, Crystal UHD serilerinden satın aldıkları Samsung TV modellerine göre farklı tutarlarda Para Kart hediyesinden faydalanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların satış noktasında TV'yi satın almadan önce Samsung TV Fırsatları platformuna kayıt olması ve kampanya kodu alması gerekiyor. Platforma, kampanya broşüründe yer alan QR kod okutularak erişilebiliyor. 

Kampanya şartları hakkında detaylı bilgi için: https://www.samsung.com/tr/para-kart-kampanyasi-ocak-2021/

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