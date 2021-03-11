Samsung Televizyonlarda "Eğlence Evinizde" Kampanyası Uzadı

Samsung, "Bu sene eğlence Samsung TV'lerle evinizde" kampanyasını uzattı. Kampanya kapsamında, kampanyaya katılan satış noktalarından seçili model Samsung TV satın alanlar 6 bin TL'ye varan Para Kart hediyesi kazanma fırsatı elde edecek.