Samsung The Wall, seri üretime hazırlanıyor
Samsung modüler The Wall TV'nin seri üretimi için hazırlıklara başladı!
Samsung, Ocak 2018 tarihli CES etkinliğinde The Wall adlı 146 inçlik modüler bir MicroLED TV ürününü göstermişti. Samsung, The Wall'u tanıtırken bu yılın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulacağını söylemişti. Firma, Nisan ayındaki birinci çeyrek gelir özetinde bu zaman tablosu yeniden değerlendirilmişti. 2018'in ikinci yarısına girerken de Samsung The Wall TV hakkında daha fazla detayı açıklamaya başlamış durumda.
Kore medyasındaki haberlere göre Samsung MicroLED teknolojisi üzerinde çalışmalarını bitirdi ve Eylül ayında The Wall'ın seri üretimine başlamak için hazırlanıyor. Firma, geçtiğimiz ay Las Vegas'daki InfoComm 2018 ile beraber televizyonun işletmelere yönelik sürümü olan The Wall Professional için sipariş alımına başladı. Samsung, The Wall'un bu sürümü ile otelleri, stadyumları, müzeleri ve lüks malikaneleri hedefleyecek.
Ancak Samsung The Wall MicroLED TV'yi tüketici piyasasına da sunmayı planlıyor. Samsung'un video ve ekran lideri Han Jong-hee, firmanın önümüzdeki yıl Premium büyük boyutlu TV piyasası için The Wall Luxury adlı bir tüketici sürümünü yayımlayacağını söyledi. İşletme modelinin 80mm kalınlığının aksine tüketici sürümü 30 mm veya daha ince olacak.
Ayrıca Han Jong-hee, Samsung'un The Wall'un bir TV değil, ekran veya monitör olarak adlandırılmasını istediğini söylüyor. Çıkıntısız tasarımı ve modüler doğası sebebiyle The Wall, piyasadaki diğer TV'lerin aksine sabit boyutlarda sunulmayacak. Bunun yerine müşteriler, istedikleri kadar ekran parçası seçerek kendi istedikleri boyutları oluşturabilecekler.
Her ne kadar fiyatlandırma hakkında henüz net bir bilgi olmasa da, Han Jong-hee "insanların düşündüğü kadar yüksek olmayacağını" söyledi. Ayrıca The Wall'un seri üretime geçmesi ile beraber fiyatın daha da aşağı ineceğini söylemekte. Samsung'un, The Wall'u ve sürümlerini önümüzdeki ay Berlin'de IFA 2018'de bir kez daha göstereceklerini tahmin edebiliriz.
Levent Öztürk
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