Samsung, Tüm Zamanların En Yüksek Gelirini Açıklayarak Rekor Kırdı

Samsung, bileşenler sayesinde gelirini katlayarak artırmaya devam ediyor. Telefonlardan veri merkezlerine kadar hemen her bölüm, rekor gelir açıkladı...

Samsung'dan en yüksek çeyrek yıl geliri

Telefonlara olan talebin pandemi nedeniyle içine düşmüş olduğu durgunluk trendi, en azından artık Samsung için bitmiş gibi görünüyor. Şirket, akıllı telefonları, bilgisayarları ve diğer ürünlerine yönelik "tüketici talebindeki önemli artış" sayesinde şimdiye kadarki en yüksek üç aylık gelirini bildirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Samsung üçüncü çeyrekte işletme karını yüzde 59 artırarak 10,9 milyar dolara, net karını ise 8,2 milyar dolara çıkardı. Satışlarda yüzde 8'lik bir artış görülüyor. Endüstri analistlerinin beklentisi 57 milyar dolardı, Samsung ise satışlarını 59 milyar dolara çıkardı.

Samsung, yayınladığı basın açıklamasında, "akıllı telefonlara ve tüketici elektroniğine olan talebin yanı sıra verimli maliyet yönetiminde de artış sağladıklarını" söyledi. Ayrıca, bellek yongalarının ve diğer tüketici ürünlerinin artan satışları da tabloya katkıda bulunuyor.  

Yine de Samsung, bu artışın kısa ömürlü olabileceği konusunda uyarılar yapmaktan geri durmuyor. Şirket, sunucu müşterileri daha az bellek yongası satın aldıkça ve akıllı telefonlar ve diğer tüketici elektroniğinde rekabet kızıştıkça, yılın son üç ayında karının düşmesini ön görüyor. Özellikle tümü 5G bağlantısıyla birlikte gelen dört yeni iPhone tanıtan Apple, bu çeyrekte Samsung için zorlu bir rakip olacak gibi görünüyor.

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