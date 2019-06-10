Samsung TV mi, LG TV mi?
Samsung TV'lerle LG TV'lerin kullandığı teknolojiler arasında hangi farklar var, hangisi size daha uygun?
Her sene piyasaya daha büyük, daha keskin görüntüler sunan TV'ler sürülüyor. Peki LG ve Samsung TV'ler arasında kalanlar, hangisini tercih etmeli?
Giriş
Kuzey Amerika'da lisansı bulunmayan Panasonic ve Philips'in aksine LG ve Samsung'un ABD ve İngiltere gibi ülkelerde önemli bir varlığı bulunuyor. İki dev de Güney Kore merkezli ve her sene bir dizi yeni TV modeli piyasaya sürüyor. İki firma telefonlarda da yarışıyor ancak yazımızda bu konuya girmeyeceğiz.
Smart TV'de Tizen mi webOS mu?
LG'nin TV'leri, minimal görünümlü TV arayüzü webOS'u 2014'ten beri kullanıyor. Sıkça kullandığınız uygulamaları, hizmetleri ve girişleri yatay bir menü çubuğunda gösteren webOS, bunların sırasını değiştirmenize izin veriyor. webOS 4.5, uygulamanın üzerine geldiğinize ikinci bir menü gösteriyor.
Samsung'un Tizen platformunun arayüz düzeni çok farklı değil, ancak arama algoritmasık LG'nin ThinQ yapay zeka yazılımı kadar etkili değil.
LG'nin OLED ve Super UHD TV'lerinde Google Asistan bulunuyor. Samsung ise kendi geliştirdiği Bixby'yi kullanıyor.
Dolby Vision vs HDR 10+
LG'nin üst düzey OLED ve Super UHD TV'leri Dolby Vision ile gelirken Samsung, HDR10+'yı tercih ediyor. İki format da "dinamik meta verisi" ile görüntüyü TV donanımına göre ayarlıyor. HDR10+ 10-bit renk gamı kullanırken Dolby Vision 12-bit renk gamı kullanıyor, dolayısıyla Dolby Vision daha gelişmiş.
QLED mi, OLED mi?
OLED TV'ler, tek bir ışık kaynağı yerine kendi ışığını üretiyor. Böylece TV, her bir pikselin parlaklığını kontrol edebiliyor. OLED TV'ler, canlı renkleri ve derin siyah seviyeleriyle tanınıyor.
Samsung tarafından geliştirilen QLED ise "kuantum noktaları" ile renk ve kontrastı geliştiriyor. QLED TV'ler, OLED'lere göre çok daha parlak olmasıyla, aynı anda karanlık ve aydınlık resimlerle başa çıkabilmesiyle tanınıyor.
Kısaca OLED'in karanlık ortamda yüksek kaliteli videolar için genellikle daha uygun olduğunu, Samsung TV'lerinin ise daha parlak olduğunu söyleyebiliriz. Ancak her ikisinin de çok iyi ekranlar olduğunu ve ikisiyle de memnun kalabileceğinizi belirtelim.
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