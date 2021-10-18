Samsung TV'lerde Google Duo ile Görüntülü Görüşme Dönemi

Evde geçirdiğimiz zaman uzadıkça iş arkadaşlarımız, aile veya arkadaşlarımızla iletişimimizde de farklı teknolojilere olan ihtiyaçlarımız her geçen gün artıyor. Samsung artık yüksek görüntü ve ses kalitesi ile TV'nizin büyük ekranında görüntülü görüşme yapmanıza imkan tanıyor.