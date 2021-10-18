Samsung TV'lerde Google Duo ile Görüntülü Görüşme Dönemi

Görüntü kalitesinin üst seviye ses sistemi ile desteklendiği Samsung'un AU8000 modeli ve üstündeki 2021 model TV'lerine mobil görüntülü görüşme yazılımı Google Duo geldi. Samsung TV'lerdeki Google Duo ile artık televizyona bir USB kamera ve mikrofon bağlayarak 32 kişiye kadar yüksek kaliteli görüntülü görüşme gerçekleştirilebilirsiniz. Böylece akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlardan daha yüksek görüntü ve ses kalitesinde ve çok daha konforlu görüntülü görüşme yapabilirsiniz.
Bunun için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli:
- Uyumlu bir web kamerasını doğrudan TV'nin USB bağlantı noktasına bağladığınızda TV'niz onu tanıyacak.
- Görüntülü aramayı başlatmak için önce telefonunuzdaki Google Duo uygulamanızı TV'ye bağlayın.
- Ardından mobil cihazınızda aramak istediğiniz kişileri seçerek TV'de görüntülü görüşme başlatabilirsiniz. Dilerseniz kişilerinizi doğrudan TV'deki Google Duo uygulamasından da seçebilirsiniz.
- Karşı tarafın sizi arayabilmesi için Google Duo uygulamasının indirilmiş olması ve Google hesabınızı Duo hesabınıza bağlamış olmanız gerekiyor. Ayrıca hem akıllı telefonunuz hem de TV aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır.
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