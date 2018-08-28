Samsung, Ücretsiz Dönüştürücü Dağıtıyor
Samsung, Galaxy Note 9 alanlara ücretsiz Gear VR dönüştürücüsü dağıtmaya başladı ancak bu, bizim için geçerli değil...
Galaxy Note 9 ile VR dünyasına girmek ve telefonunuzun müthiş gücünden faydalanmak istiyorsanız istiyorsanız işiniz çok kolay değil. Telefon Gear VR başlığıyla uyumlu ancak bağlantıyı kurabilmek için biraz uğraşmanız gerekiyor.
Samsung, VR tutkunlarının işini kolaylaştırmak için ücretsiz yardımda bulunmaya başlıyor; en azından ABD'de durum böyle. En son Gear VR'a sahip olup Galaxy Note 9'u ABD'de henüz satın alanlar, Samsung'a başvurarak başlığa bağlayacakları dönüştürücüyü ücretsiz olarak alabiliyorlar. Böylece yeni bir dönüştürücüye para ödeme zorunluluğu ortadan kalkıyor.
Sammobile'a göre dönüştürücünün temin edilmesi iki haftaya kadar zaman alabiliyor. Başvuru için satın alma bilgilerinizi sağlamanız yetiyor.
Gear VR öldü mü?
Bu sorunun ilginç olduğunu kabul etmeliyiz. Samsung'un amiral gemileri genellikle Gear VR yetenekleriyle övülürdü ancak bu defasında garip bir sessizlik yaşadık. Bunun anlamı Gear VR'nin Samsung için eskisi kadar öncelikli olmadığı olabileceği gibi, mevcut Gear VR'ın yeterli olduğu da olabilir. VR pazarının şu sıralar küçülmekte olduğunu da biliyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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