Samsung ve Çin'in En Büyüğü Anlaşmanın Eşiğinde!
Samsung ve Çin'in en büyük ekran üreticisi BOE, OLED ekran piyasasını sallayacak önemli bir anlaşmaya imza atmak üzere...
Çin Halk Cumhuriyeti'nin en büyük ekran üreticisi BOE, Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile olan işbirliğini nihai seviyeye taşıma niyetinde. BOE tüm kaynaklarıyla Samsung'a destek vermeye hazır; ancak karşılığında Samsung'un BOE üretimi OLED panelleri satın alması ve Galaxy Watch'da kullanması isteniyor. Dünyanın en büyük panel üreticileri ilk iki sırasında Samsung ve LG bulunuyor. Eğer anlaşma sağlanırsa BOE, listede üçüncü sırada olmaya hak kazanacak.
Samsung ve BOE hali hazırda birlikte çalışan iki büyük firma. Lakin ikilinin arasındaki anlaşma sadece LCD temelli cihazlar için geçerli. Yeni anlaşma resmiyete kavuşursa Samsung, BOE'den OLED panel temin etmeye başlayacak. BOE, dünyanın üçüncü en büyük telefon üreticisi Huawei için de panel ürettiğini vurgulamalıyız.
Samsung yılda, 300,000 ile 1 milyon adet arası akıllı saat satışı gerçekleştiriyor. Bu paneller BOE'ye ait olursa sektörde ciddi depremler gerçekleşebilir.
Barış Terun
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