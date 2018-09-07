Samsung W2019'un Yazılımı Ortaya Çıktı!
Samsung'un kapaklı telefon serisinin yeni üyesi ufukta göründü!
Samsung, Uzakdoğu pazarındaki klasik kapaklı telefon talebine yönelik olarak sunduğu W serisine her sene yeni bir üye eklemesi ile biliniyor. Önceki modellerin adı W harfi ile birlikte piyasaya çıkış yılından ibaret bir ada sahip oldukları için bu seneki modelin isminin de W2019 olacağı kuvvetle muhtemel. Bu yüzden, bir Samsung W2019 modelinin çıkacağı beklenen bir şey, ancak şu ana kadar telefona yönelik herhangi bir sızıntı yoktu.
Şimdi ise, Samsung'un W serisine ait olduğu iddia edilen bir yeni yazılım paketi ortaya çıktı. W2019ZCU0ARI1 versiyonu ile test aşamasına girdiği söylenen yazılım, cihaz piyasaya sürüldüğünde cihaz üzerinde yüklü olarak gelen ilk Android sürümü olacak.
Yeni modelin donanımı hakkında herhangi bir detay ortaya çıkmadı, ancak serinin geçen seneki modeline bakarak W2019'un da amiral gemisi seviyesinde donanıma sahip olacağı söylenebilir. Temelde o sene çıkan Galaxy S ve Note serisi telefonlarının kapaklı ve tuş takımlı versiyonu olarak tanımlanabilecek W serisinin şimdiki üyesi W2018, Snapdragon 835 işlemci ile birlikte 6GB RAM ve 64GB depolama alanı ile birlikte gelmişti. W2018, ayrıca Bixby için bir fiziksel tuş ve USB Type C girişi de taşıyor. W2019'un bu seneki Samsung amiral gemisi modellerine ait donanımla güncellenmesi bekleniyor.
Bununla birlikte, aynı Galaxy S ve Note serilerinde olduğu gibi W2019'un geçen sene tanıtılan W2018'den farklı olarak arka tarafta çift kamera desteği ile geleceği iddia ediliyor. Bu, Samsung'un artık amiral gemisi özelliklerini orta ve alt sınıf modellere kaydırma stratejisini takip edeceği gerçeği göze alındığında, beklenen bir gelişme.
Samsung W serisi, belirttiğimiz gibi Uzakdoğu pazarındaki kapaklı telefon nişine yönelik üretildiğinden dolayı W2019'un da Avrupa ve Amerika pazarında satışa sunulmasının ihtimal dahilinde olmadığı söylenebilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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