Samsung'un Yayınladığı Son Rapor, İşlerin Yolunda Olduğunu Gösteriyor

Samsung, hem 2020 yılı için, hem de 2020 dördüncü çeyreği için gelir raporlarını yayınladı. Bu raporlara göre, Güney Koreli devi COVID-19 salgını da durduramadı...