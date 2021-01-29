Samsung'un Yayınladığı Son Rapor, İşlerin Yolunda Olduğunu Gösteriyor

Samsung, hem 2020 yılı için, hem de 2020 dördüncü çeyreği için gelir raporlarını yayınladı. Bu raporlara göre, Güney Koreli devi COVID-19 salgını da durduramadı...

Samsung için işler tıkırında

Samsung, hem 2020 dördüncü çeyrek için, hem de 2020 yılının tamamı için gelir raporlarını yayınladı. COVID-19 salgınına rağmen, Güney Koreli devin elde ettiği gelir oldukça gösterişli görünüyor.

Yayınlanan verilere göre Samsung, 2020 yılında 211.9 milyar dolara gelir elde etti. Şirketin 2019 yılında elde ettiği gelir ise 206.23 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Bu da şirketin, yıl bazında 5 milyar dolar daha fazla gelir elde ettiğini gösteriyor.

Sadece dördüncü çeyrek sonuçlarına bakıldığında da durum farklı değil. 2020 yılının son çeyreğini 55.09 milyar dolar gelirle kapatan şirket, 2019 yılının aynı döneminde 52.59 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kar oranlarına bakıldığında ise, durum daha da parlak görünüyor. 2019 yılında 24.86 milyar dolar kar bildiren Samsung, 2020 yılını ise 32.19 milyar dolar kar ile kapatmış durumda.

Samsung'un bu başarısında başrol oynayan bölümler, yarı iletken bölümü ve panel üretim bölümü olarak dikkat çekiyor.

Apple da geçtiğimiz gün son çeyrek verilerini açıklamış ve iPhone satışlarının da yardımıyla önemli bir başarı elde ettiğini ortaya koymuştu.

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