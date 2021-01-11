Samsung, Yeni Exynos İşlemcisini Tanıtıyor

Samsung, tamamen yenilenmiş Exynos işlemcisini sahneye çıkarıyor.

Samsung, Yeni Exynos İşlemcisini Tanıtıyor

Teknolojinin lider markalarından Samsung, tamamen yenilenmiş Exynos işlemcisini sahneye çıkarıyor.  Online olarak gerçekleşecek, "Samsung Exynos On 2021" özel yayınında tanıtılacak yepyeni Exynos işlemcisi üst seviye mobil deneyimin standartlarını yeniden tanımlayacak. 12 Ocak Salı günü TSİ 17.00'da düzenlenecek bu özel etkinlik Samsung YouTube kanalı, Samsung Newsroom veya Exynos web sayfası üzerinden takip edilebilecek.

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