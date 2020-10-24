SamsunG'un Yeni Galaxy F Telefon Serisi, Hiç Bir Yere Gitmiyor!

Samsung'un Galaxy F serisi telefonları, uzunca bir süre boyunca dedikodu olarak kaldı. Dedikodular, belki de F harfi nedeniyle, yeni bir katlanabilir (Foldable) telefon serisinin gelmekte olduğu yönünde yoğunlaşmıştı. Ancak Ekim ayı başında karşımıza ilk çıkan F serisi telefon, yani Galaxy F41, Galaxy M31'e fazlasıyla benzeyen bir telefondu. Hatta F41'e, yeniden adlandırılmış bir Galaxy M31 diyenler bile oldu.
Ekim ayı başından beri, Galaxy F serisinin varlığının gerçekten gerekli olup olmadığı sorgulanıyor ve Samsung'un, yeni bir F serisi telefon daha piyasaya sürüp sürmeyeceği merakla bekleniyordu. Yeni gelen haberler ise, Galaxy F serisinin hiçbir yere gitmeye niyetli olmadığını söylüyor.
Samsung'a yakın kaynakların söylediğine göre, SM-F127G model numarası ile yeni bir telefon yolda. Samsung'un, bu telefonu piyasaya sürdüğünde Galaxy F12s ismini kullanması bekleniyor. Bazı iddialar ise, telefonun Galaxy F12 ismiyle raflara çıkacağını düşündürüyor.
Yeni telefon hangi isimle gelirse gelsin, Galaxy F41'de olduğu gibi eski bir modelin yeniden isimlendirilmiş bir "kopyası" da olsa, gerçek olan şu: Galaxy F serisi, piyasayı dolduran pek çok Samsung Galaxy serisinin yanında yer almayı sürdürecek.
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