SamsunG'un Yeni Galaxy F Telefon Serisi, Hiç Bir Yere Gitmiyor!

Samsung'un kısa süre önce tanıttığı Galaxy F41'in ardından, yeni bir Galaxy F telefon daha üretip üretmeyeceği merak ediliyordu. Ve şimdi, Galaxy F serisinin bir yere gitmeye niyeti olmadığını öğrendik; yeni bir Galaxy F daha geliyor.