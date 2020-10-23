Samsung, Yeni Galaxy Z Fold 2 Reklamında iPhone ile Dalgasını Geçti

Samsung ve Apple arasında, cep telefonu alanında yıllardır devam eden büyük mücadele, zaman zaman ilginç reklamlarla karşılaşmamıza da yol açıyor. Bu reklamlar, şirket ismi verilmese de, doğrudan rakibe "taş atılması" şeklinde oluyor. İşte bu tip reklamların bir yenisi, Hollanda'da ortaya çıktı.
Samsung, Hollanda'da bulunan pek çok reklam panosunda yer alan yeni reklamıyla katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 2'yi tanıtıyor. Ama bunu yaparken, Apple'a ve iPhone'a "dokundurmaktan" da geri kalmıyor.
İlk reklam, Apple'ın "Think Different" (Farklı düşün) sloganını kullanıyor. Ama bu kez, "Different" kelimesinin üstü çizilmiş ve yerine "BIGGER" (Daha büyük) kelimesi getirilmiş. İkinci reklamda da, yine Apple'la özdeşleşmiş olan "One more thing..." (Bir şey daha) kelimelerini görüyoruz. Bu kez da "thing" kelimesinin üstü çizilmiş ve yerine "SCREEN" (Ekran) kelimesi getirilmiş.
Her iki reklamda da, Galaxy Z Fold 2'nin sunduğu büyük ekrana ve çoklu ekrana vurgu yapılmış. Bilindiği gibi Galaxy Z Fold 2, katalanabilen büyük bir iç ekrana ve bir de dış ekrana sahip.
Bakalım Apple, Samsung'un bu reklamlarına nasıl cevap verecek...
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