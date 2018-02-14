Samsung, Yeni Kamera Yapıyor Olabilir!
Samsung, söylentiye göre Exynos 9810 yongası kullanan yeni bir fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor!
İki sene önce Samsung, çok çekişmeli kamera piyasasından çıkmıştı. Aslında hiçbir zaman resmi olarak bu piyasadan çekildiğini açıklamadı, ama bazı piyasalardan resmi olarak çıktı ve o zamandan bu yana hiçbir NX kamerası yapmadı. Bu karar elbette birçok fotoğrafçılık düşkünü kişiyi hayal kırıklığına uğratmıştı.
Bu sıralar ise Samsung'ın yeni bir NX kamerası üzerinde çalıştığına dair söylentiler internette dolanmaya başladı. Bu heyecan verici söylentinin kaynağı, Mirrorless Rumors'un söylediğine göre anonim bir kişi. Söylentiye göre Samsung, yeni bir üst uç APS-C kamerası üzerinde çalışıyor ve bu kamera Exynos 9810 SoC kullanıyor. Evet, bu yonga Samsung'un bu sene Galaxy S9'da kullanmayı düşündüğü yonga. Samsung'un yeni NX kamerası hakkındaki anonim ipucu, cihazın özelliklerini de son derece detaylı bir şekilde açıklıyor, ama bunları nereden bildiğine dair bir kaynak göstermiyor.
Test edilmekte olan 30.1 megapiksel çözünürlüklü prototip fotoğraf makinesi, görünüşe bakılırsa yeni bir APS-C sensörü ve Exynos 9810 yonga seti ile donatılmış bir NX1. Anonim kaynak, Exynos 9810 SoC'nin tüm önemli özelliklerinin kamerada etkinleştirildiğini söylüyor. Bu, kamerayı isteğe bağlı bir LTE bağlantısı, konum etiketi için GPS, yüksek hızlı SD kartlar için UHS-II desteği, sıkıştırılmamış çıkış için USB 5.0, 802.11ac, USB 3.1 Tip-C gibi ekipmanlarla donatıyor. Yazılım yönünde ise, yeni prototip fotoğraf makinesi ivmeölçer tabanlı bir deklanşöre sahip ve anonim kaynak, bunun büyük ihtimalle Galaxy S9'da da olacağını iddia ediyor. Samsung'un Galaxy S9'un kamerasına yaptığı vurguyu düşününce bu, akla yatkın geliyor. İlginç şekilde, Galaxy S9 serisi gerçekten de böyle bir deklanşör özelliği ile gelirse bu, bu fotoğraf makinesi hakkındaki bilgilerin geri kalanının doğruluğuna işaret edebilir.
Fazla umutlanmadan önce, Samsung'un yeni bir NX kamera geliştirdiğine dair hiçbir somut kanıt olmadığını unutmamamız gerek. Söylentinin kaynağı anonim kişi de kurcaladığı cihazın NX1 temelli bir prototip olduğunu söylüyor ve bu gerçek olsa dahi böyle bir cihazın piyasaya çıkıp çıkmayacağı konusunda bir bilgi yok.
H. Hüseyin Öztürk
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