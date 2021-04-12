Samsung Galaxy S21 FE'nin İlk Görüntüleri İnternette Ortaya Çıktı

Samsung geçtiğimiz yıl Galaxy S20 FE'yi tanıttığında, her yıl yeni bir "FE" modeli tanıtacağının da müjdesini vermişti. Bu yüzden de iki ay önce Galaxy F21 FE'nin geliştirilmekte olduğunun öğrenilmesi pek şaşırtıcı olmadı.
Firmanın Galaxy S21'in Fan Edition (Hayran Sürümü) türevini bu yılın ilerleyen dönemlerinde tanıtması bekleniyor. Şimdi ise ilk görüntüler internet üzerinde ortaya çıkmış durumda.
Bu görseller, bu tür konularda oldukça güvenilir bir geçmişe sahip olan @OnLeaks tarafından yayımlandı. Bu sızıntı içerisinde, bunların Galaxy S21 FE'nin ilk görüntüleri olduğu söyleniyor ve son ürünün biraz farklı olabileceği söyleniyor.
İlk bakışta Galaxy S21 FE, Galaxy S21'e oldukça benziyor. Ancak yakından bakıldığında büyük bir fark belli oluyor. Arka kamera yuvası, metal çerçeveden dışarı doğru çıkıntı yapan Galaxy S21'de olduğu gibi Contour Cut değil.
Galaxy S21 FE'de arka kamera yuvası, metal çerçeveden değil, arka panelden çıkıntı yapıyor. Contour Cut tasarımın zarifliği kaybolmuş olsa da genel olarak tasarımın oldukça iyi olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Geçmişe bakılırsa Galaxy S21 FE'nin, temel olarak plastik bir arka panele sahip olacağı söylenebilir. Boyutlarının 155,7 x 74,5 x 7,9mm olacağı söyleniyor. Bu boyutlarla Galaxy S21'den daha uzun ve geniş olacak olsa da, aynı kalınlığa sahip olacak.
Galaxy S21 FE'nin, Galaxy S21'in 6,2 inçlik ekranından biraz daha büyük olan 6,4 inçlik düz Infinity-O ekrana sahip olması muhtemel. Ayrıca arkasında üç kameralı bir düzen bulunacak; beş farklı renk seçeneği ile sunulacağını da biliyoruz.
Samsung, Galaxy S20 FE ile temel olarak fiyatı sayesinde oldukça başarılı olmuştu. Eğer aynı strateji Galaxy S21 FE'de de kullanılırsa, Samsung'un bir kez daha başarılı olması sürpriz olmamalı.
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