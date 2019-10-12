Samsung, Yeni Nesil Ekranlar İçin Servet Harcayacak!
Samsung Display, 2025 yılına kadar, gelecek nesil ekranlar için büyük bir servet harcamaya hazırlanıyor!
- Ercan Uğurlu
Samsung Display, 2025 yılına kadar gelecek nesil ekranlara tam 11 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırımın büyük bölümünün fabrikanın güncellemesi için harcanacak olacağını da belirtelim. Böylece özellikle esnek, bükülebilen ve katlanabilen ekran faaliyetlerini arttırmayı hedefleyen Samsung Display, bu sayede sektöre daha fazla ürün tedariğinde bulunabilecek.
11 milyar dolarlık yatırımın 8.4 milyar dolarını tesis geliştirmesi için harcayacak olan Samsung Display'in bu hamlesi elbette yalnızca katlanabilir ekranlar için değil, televizyon panelleri için de önemli avantaj sağlayacak.
Şirketin 2021 yılından itibaren Quantum Dot ekran üretimindeki kapasitesini arttıracağını da düşünürsek, bu yatırımın televizyon panelleriyle de yakın ilişkisi var. Ayda 65 inçten büyük 30 bin panel üretimi sağlamayı hedefleyen Samsung Display'e hükümet de bu konuda tam destek veriyor.
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