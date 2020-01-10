Samsung'un Yeni, Parmak İzi Okuyuculu Taşınabilir SSD'si Tanıtıldı!

Samsung, ilk olarak 2017 yılında gösterilen T5 modelinin devamı olan yeni T7 serisi taşınabilir SSDlerini duyurdu. Yeni model de, önceki gibi yüksek kapasiteye (2TB) sahip ancak Samsung, USB 3.2 Gen 2 eklentisi sayesinde hız gelişimi olduğunu belirtiyor.
Yeni arayüz sayesinde sürücü 1050MB/s'ye kadar çıkan okuma hızları ve 1000MB/s'ye kadar yazma hızı sunabiliyor ve bu da kendisini T5'in neredeyse iki katı kadar hızlı yapıyor. Ayrıca Samsung, SSD'nin en yüksek hızına VCMe arayüzü kullanılırken ulaşabildiğini söylüyor ama bu mod için hızlar belirtilmiş değil.
T7 serisi, T7 ve T7 Touch olmak üzere iki model içerecek ve öncelikli Touch piyasaya sürülecek. T7 Touch'ın en önemli özelliği sürücü içerisindeki veriyi güvene almaya yardımcı olmak için bir parmak izi okuyucusu kullanıyor olması. Bu özellik, var olan şifre koruması ve AES 256-bit donanım şifrelemesine ek olarak sunuluyor. Daha sonra sunulacak olan standart T7 ise bir parmak izi okuyucusuna sahip olmayacak.
Yeni SSD'ler alüminyum kasaya ve kullanıcıları sürücünün aktif olarak kullanımından haberdar edecek olan bir LED'e sahip olacaklar. Cihaz 85x57x8,0mm boyutları ile 58 gram ağırlığında olacak.
Samsung Portable SSD T7 Touch bu ay Dünya genelinde 30 ülkede satışa sunulacak. Sürücü için 500GB, 1TB ve 2TB seçenekleri bulunuyor ve fiyatlar 129.99 dolar ile 399.99 dolar arasında değişiyor. Sürücü, gümüş ve siyah modellere sahip olacak. Standart T7 ise bu yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak.
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