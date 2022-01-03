Samsung, Yeni PCIe 5.0 SSD'si ile Hız Rekoru Kırdı!

Depolama biriminde performans dendiğinde akla gelen HDD mi SSD mi sorusu uzun yıllar önce SSD'lerin lehine cevaplanırken, artık SSD'ler kapasite anlamında da HDD'lere kafa tutuyor. Elbette bu noktada işin bir de maliyet boyutu doğuyor ki, burada yüksek hız beklentisi önemli bir faktör. Özellikle zamanla yarışan iş dünyasında depolama birimlerinde yüksek performans elde etmek neredeyse hayati önem taşıyor. SSD teknolojisi de bu ihtiyaca cevap verebilmek için geliştirilmeye devam ederken, Samsung'un tanıttığı yeni PM1743 SSD'si bu yöndeki beklentileri fazlasıyla karşılayacak cinstyen.
Samsung birkaç gün önce ilk PCIe 5.0 SSD'si PM1743'ü tanıtmıştı. Yeni SSD'si için 13 bin MB/s'ye kadar sıralı okuma performansı sunacağını iddia eden şirket, bu iddiasını kanıtlamak üzere bir test uyguladı. Sonuç gerçekten de muazzam.
Intel ile iş birliği kapsamında yapılan demoda, Samsung'un PCIe 5.0 PM1743 SSD'si Intel'in 12'inci nesil Core i9-12900 CPU'nun bulunduğu ASUS Z960 anakart ve EVGA RTX 3080 ekran kartının yer aldığı bir sisteme takılmış. Elbette şu an Samsung PM1743 bir son kullanıma uygun olmadığı için arabirim olarak PCIe 5.0 kartı kullanılırken, işlemin sonunda başlatılan hız testi ise Samsung'un iddiasını doğrulamakla kalmamış, çıtayı daha yukarı da çıkarmış.
Test sonucunda tam 13 bin 829.37 MB/s sıralı okuma sonucuna ulaşan Samsung PM1743, böylece PCIe 4.0'a göre neredeyse 2 katı sonuç üretmeyi başarmış. Bu yıl içinde tüketici sınıfı üretimine başlanması beklenen Samsung PM1743, 2.5 inç ve 3 inç form faktörlerinde üretilecekken kapasite seçenekleri ise 1.92 TB ila 15.36 TB arasında seçilebilecek. Intel'in 12'inci nesil işlemcileri bu teknoloji ile uyumlu. AMD'nin de bu yıl içinde PCIe 5.0 standardını destekleyen işlemcilerinin tanıtılması bekleniyor.
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