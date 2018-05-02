Samsung'a DRAM Tedarikçileri ile Tezgah İddiası
Yeni açılan bir davada ileri sürülen iddiaya göre Samsung, DRAM tedarikçileri ile fiyatları yükseltmek için danışıklı dövüş yaptı.
Samsung, son birkaç yıldır elde ettiği kârın önemli bir kısmını yarı iletken bölümünden kazandı. Şirketin DRAM pazarındaki lider konumu, yüksek talebin ve yükselen fiyatların avantajlarından yararlanmasını sağladı. Samsung, geçtiğimiz günlerde kazanç açıklamalarında, bu ivmenin mevcut çeyrekte de devam etmesini beklediğini söyledi.
Bununla birlikte, Washington merkezli bir hukuk firması olan Hagens Berman, Samsung ve diğer üst DRAM üreticileri için bu durumun tamamen şans olamayacağına inanıyor. Hukuk firması, 2016 ve 2017 yıllarında ABD'nin akıllı telefon ve bilgisayar ürünleri tüketicileri adına Samsung, Hynix ve Micron'a karşı ABD'nin Kuzey Bölgesi'ndeki ABD Bölge Mahkemesinde bir dava açtı. Davanın iddiasına göre, bu üç büyük DRAM'ın üreticisi, fiyatlarda artışa yol açmak için birkaç DRAM ürününün tedarikini sınırlamış.
DRAM, modern cihazların vazgeçilmez bir bileşeni ve akıllı telefonlarda, tabletlerde, bilgisayarlarda, kameralarda ve diğer cihazlarda bulunuyor.
Soruşturma, olası danışıklı dövüş belirtilerini ortaya çıkardı.
Hagens Berman antitröst avukatları bağımsız bir soruşturma yürüttü ve Samsung, Hynix ve Micron'un fiyatları artırmak için DRAM ürünlerinin tedarikini sınırlandırdığını keşfettiklerini iddia ettiler.
Hakkında suç iddiasında bulunulan üç DRAM üreticisi, küresel DRAM pazarının yüzde 96'sından fazlasını oluşturuyor. DRAM ürünlerinin fiyatları, Samsung, Hynix ve Micron davasında belirtilen dönemde ikiye katlanırken, gelirlerin iki katın da üzerine çıktığı söyleniyor. Dava, bu şirketlerin DRAM ürünlerinin tedarikini sınırlamak için "birlik içinde tedarik kararları" aldığını ve bu nedenle de fiyatların 2016 ve 2017 yıllarında önemli ölçüde şiştiğini iddia ediyor.
Hagens Berman'ın yönetici ortağı Steve Berman, "DRAM pazarında ortaya çıkardığımız şey, az sayıda lider şirketin, pazardaki aslan payını elinde bulundurduğu klasik bir antitröst, fiyat sabitleme planıdır" dedi. Samsung, Micron ve Hynix, kurallara göre oynamak yerine, daha fazla kâr elde etmek için tüketicileri sıkıntıya sokmayı seçti. "
Samsung konu hakkında henüz yorumda bulunmadı.
H. Hüseyin Öztürk
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