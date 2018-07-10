Samsung'dan Çift Kameralı Kapaklı Telefon!

Samsung'un gelecek kapaklı Android telefonu, yeni bilgilere göre çift arka kamerayla gelecek. İşte detaylar...

Samsung'dan çift kameralı kapaklı telefon!

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