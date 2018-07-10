Samsung'dan Çift Kameralı Kapaklı Telefon!
Samsung'un gelecek kapaklı Android telefonu, yeni bilgilere göre çift arka kamerayla gelecek. İşte detaylar...
Samsung, akıllı telefon pazarını domine etmeye devam ediyor. Yakın zamanda Galaxy Note 9 modelinin tanıtımına hazırlanan Güney Koreli şirket, öte yandan kapaklı ve katlanabilir telefonlar üzerinde de çalışıyor bildiğiniz gibi. Katlanabilir telefon olarak Galaxy X üzerinde çalışan şirket, kapaklı modellerine de bir yenisini daha eklemeye niyetli. Ancak bu kez bir fark var: Yeni Samsung kapaklı telefonlar çift kameralı olacak.
Şirketin gelecek kapaklı telefonu olacak olan Samsung W2019, üst seviye teknik altyapıya, tasarıma ve elbette fiyata sahip olacak. Telefonun önemli özelliklerinden biri ise, arka tarafta çift kameraya yer verecek olması. Her ne kadar Samsung W2019 şu an için resmi olarak onaylanmış olmasa da, gelen bilgiler yeni telefonun özelliklerini sıraladı. Kod adıyla Project Lykan olarak anılan Samsung W2019, arka kameralarıyla Galaxy S9+ benzeri özellikler sunacak. Telefonda çift arka kamera yer alacakken, ana kamera çözünürlüğü 12MP olacak ve ayrıca ikinci kamerasıyla da 12MP telefoto sensör taşıyacak.
Samsung W2019'da çift arka kameranın yanı sıra üst seviye Snapdragon işlemci bulunması ve diğer teknik detaylarının da bu çerçevede şekillenmesi bekleniyor. Android işletim sistemiyle çalışacak telefon ise muhtemelen Asya pazarı için özel olarak üretilecek.
Ercan Uğurlu
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