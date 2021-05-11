Samsung'dan Evleneceklere Hediye Fırsatı

Evlenmeyi düşünen çiftlere güzel haber Samsung Electronics'ten geldi. Samsung'un 30 Haziran'a kadar sürecek kampanyasına katılanlar, elektrik süpürgesi ve paspasla temizleme sistemine sahip ince tasarımlı 2'si 1 arada robot süpürgenin sahibi olacak.