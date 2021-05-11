Samsung'dan Evleneceklere Hediye Fırsatı

Samsung Electronics evlenme planı yapan çiftler için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. 1 Mayıs - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında Samsung marka seçili buzdolapları, çamaşır, kurutma ve bulaşık makineleri ürünlerinden her biri farklı ürün grubu olmak üzere üçünü satın alanlara Samsung VR5000RM ince tasarımlı robot süpürge hediye edilecek.
İkisi bir arada özelliği ile hem elektrikli süpürge hem de paspasla temizlik sunan VR5000RM ince tasarımlı robot süpürge, uzun süre giden şarjı sayesinde zaman ve emekten tasarruf sunuyor. İnce gövdesi sayesinde mobilyaların ve diğer eşyaların altına girebilen robot süpürge iyi bir temizlik yapılmasına imkân veriyor. Üstelik Wi-Fi ile uzaktan kontrol edilebilmesi sayesinde tüketicilerin başlatma/bitirme, programlama, emiş gücü gibi birçok özelliği ayarlamalarını oldukça kolaylaştırıyor.
Tüm Samsung yetkili satış noktaları ve Samsung Online Mağaza (https://shop.samsung.com/tr/ ) üzerinden geçerli olacak kampanyadan faydalanmak isteyenlerin 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi'ni arayarak satın aldıkları ürünlerin kurulumunu en geç 20 Temmuz 2021 tarihine kadar Samsung Yetkili Servisi aracılığı ile yaptırması gerekiyor. Ürün kurulumlarını belirtilen sürede gerçekleştiren katılımcıların, ardından en geç 25 Temmuz 2021 tarihine kadar aşağıda yer alan kampanya adresinde yer alan kayıt formunu istenilen tüm bilgilerle eksiksiz doldurması gerekiyor.
Kampanya şartları ve detaylı bilgi için: www.samsung.com/tr/beyaz-esya-ceyiz-kampanyasi-2021
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın