Samsung'dan Face ID'ye cevap Galaxy S9 ile Gelecek
Yeni bir iddiaya göre Samsung, yüz tarayan iPhone X'in karşısına, Galaxy S9'da güçlendireceği bu özellik ile çıkacak!
Galaxy S9'un biyometrik güvenlik alanında yapacağı geliştirmeler, yeni bir dedikoduya göre en çok iris tarayıcısını etkileyecek.
The Korea Hearld'ın haberine göre Samsung, iris tarayıcısı için 3 megapiksellik gelişmiş bir kamera kullanacak. Galaxy S8'deki kameranın çözünürlüğü 2 megapiksel idi. Bu geliştirme, Galaxy S9'un gözünüzü yetersiz ışıklandırma koşullarında veya güneş gözlüğü takarken bile tanımlayabilmesi anlamına gelecek. Bunun yanında Galaxy S9'un iris tarayıcısının Galaxy S8'dekine kıyasla daha hızlı çalışacağı söyleniyor.
Kaynağa göre Samsung'un diğer serilerdeki telefonları da 2018'in sonlarında veya 2019'un başında iris tarayıcısına yer vermeye başlayabilir.
Çift SIM olasılığı
Bugünkü Galaxy S9 iddiaları burada bitmiyor. Görünüşe bakılırsa Galaxy S9, en azından bazı bölgelerde çift SIM slotuyla gelebilir. İddiaya göre Mobiel Kopen, Çin Enformasyon Bakanlığı'nda (MIIT) Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'a ait model numaralarını buldu ve bu model numaraları, telefonların çift SIM ile geldiğini söylüyor.
Çift SIM kartı iş ve kişisel hatlarınızı ayrı tutmanızı sağlıyor ancak ikinci slot genellikle microSD kart slotu yerine geçiyor ve bu yüzden çift SIM kullanırken genişletilebilir depolamadan vazgeçmeniz gerekebilir.
Tabi Galaxy S9 çift SIM slotuyla gelirse... Samsung böyle bir Galaxy S9 üretse bile muhtemelen çoğu bölgede tek SIM kartlı modeli satacaktır.
Zeynel A. Öztürk
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