Samsung'dan "Kapaklı Gibi" Katlanabilen Telefon!
Samsung şimdiden ikinci katlanır telefonu için çalışmaya başlamış olabilir. Ama bu kez karşımızdaki, daha çok bir kapaklı telefona benzeyebilir!
- Levent Öztürk
Samsung'un Galaxy Fold'u şu ana kadar çalkantılı bir yoldan geçmiş olsa da ve söylentiler bu haftanın ilerleyen dönemlerinde tekrar tanıtılacağını söylese de, halen ne zaman satın alınabileceğine yönelik resmi bir tarih verilmiş değil. İlk katlanır telefonu ile yaşadığı sorunlara rağmen Samsung'un önümüzdeki yıl yeni bir telefon ile yeni bir hamle yapmayı planladığı söyleniyor.
Ancak Bloomberg'in bir haberinin söylediğine göre firmanın bir sonraki katlanabilir telefonu, Fold'tan oldukça farklı olacak. Öncelikle iç ekran daha küçük olacak, Galaxy Fold'un 7,3 inçlik paneli yerine 6,7 inçlik panel kullanılacak. Daha önemlisi, telefon aynı şeklide katlanmayacak ve klasik kapaklı (flip) telefonlara benzeyecek. Yatay bir aks üzerinde katlanan telefon kapandığında kare olacak ve açıldığında alışıldık bir akıllı telefona benzeyecek.
Ayrıca telefon, açık olduğu zaman ön kameraya ev sahipliği yapması için bir Infinity-O ekran taşıyacak. Arkasında ise, telefon katlı iken ön kamera olarak da görev alacak bir çift kamera düzeni bulunacak.
Telefonun Samsung'un planları içinde olduğu söylenirken, bu telefonu görüp görmeyeceğimiz Galaxy Fold'un başarısına bağlı olabilir.
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