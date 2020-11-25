Samsung'dan Öğretmenlere Özel Beyaz Eşya İndirim Kampanyası!

Samsung'un 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel başlattığı kampanyada, seçili Samsung marka beyaz eşyalar yüzde 10 indirimle öğretmenleri bekliyor.

Samsung'dan Öğretmenlere Özel Kampanya

1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen unvanını aldığı gün olarak tarihe geçen ve 1981 yılında kutlanmaya başlanan Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Teknoloji dünyasının önde gelen markası Samsung da bu anlamlı güne özel başlattığı "Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Öğretmenler Günü'ne özel yüzde 10 İndirim" kampanyası ile bu coşkuya ortak oluyor.

Kampanyaya katılan tüm Samsung yetkili bayilerinden ve shop.samsung.com/tr/ web sitesi üzerinden 20 - 30 Kasım 2020 tarihleri arasında geçerli olan kampanyadan MEB ve YÖK'e bağlı olarak çalışan öğretmenler faydalanabiliyor. Stoku bulunan seçili Samsung marka beyaz eşyalarda (ankastre fırın, davlumbaz, ocak, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, derin dondurucu, bulaşık makinesi,)[1] geçerli olan kampanya kapsamında öğretmenlere satın aldıkları ürünlerin KDV dâhil satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim fırsatı sunuluyor.

Öğretmenlerin indirimden faydalanabilmeleri için ise ilgili kurum çalışanı olduğunu gösteren belgeleri ya da kimliklerini www.samsung.com/tr/ogretmenler-gunu-kampanyasi adresi üzerinden eklemeleri ve bu sayfadaki başvuru formunda yer alan gerekli bilgileri hatasız bir şekilde doldurmaları gerekiyor. Başvurular başarılı bir şekilde alındıktan sonra SMS üzerinden tek kullanımlık kod bilgisi iletiliyor. Bu başvuru ardından öğretmenler shop.samsung.com/tr/ adresi üzerinden veya doğrudan Samsung yetkili bayilerinden tek kullanımlık kod ile satın alımlarını gerçekleştirebiliyor.

Kampanya şartları hakkında detaylı bilgi için: www.samsung.com/tr/ogretmenler-gunu-kampanyasi

Samsung güncel mağaza listesi için: https://www.samsung.com/tr/beyazesya-bayilistesi/

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

OPPO A73 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
BİM 27 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HP laptop, Hometech Tablet, drone ve daha birçok sürpriz ürün...
A101 26 Kasım 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Realme Cep Telefonu fırsatı
EBA TV ders programı (23-27 Kasım) belli oldu! İşte EBA TV ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı
Günün En çok Okunanları
Elon Musk'tan yeni menzil açıklaması! Araçlar 1000 km menzile ulaşacak
Yeni Güncellemeyle, PlayStation 5'e Önemli Bir Özellik Daha Geliyor
Samsung Galaxy A12 ve Galaxy A02s Tanıtıldı. İşte Özellikleri ve Fiyatları
Porsche Taycan, Rekor Kırmadan Rekorlar Kitabına Girdi
Samsung'dan Öğretmenlere Özel Beyaz Eşya İndirim Kampanyası!

 

 