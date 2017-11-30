Samsung'dan Renk Körleri İçin SeeColors Uygulaması

Samsung, Bazı izleyiciler için televizyon seyretme keyfini bir üst seviyeye çıkartacak yeni uygulaması SeeColors'ı indirmeye sundu!

Samsung'dan Renk Körleri İçin SeeColors Uygulaması

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