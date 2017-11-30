Samsung'dan Renk Körleri İçin SeeColors Uygulaması
Samsung, Bazı izleyiciler için televizyon seyretme keyfini bir üst seviyeye çıkartacak yeni uygulaması SeeColors'ı indirmeye sundu!
Samsung, renk körlüğü (color vision deficiency – CVD) yaşayan kişiler için TV izlemeyi daha canlı hale getiren bir uygulama geliştirdi. SeeColors uygulaması aracılığı ile kullanıcılar kendi görsel renk spektrumlarını test edebiliyor ve kişilerin kendilerine özel sonuçlarına göre, QLED TV'leri, renk ayarlarını otomatik olarak düzenleyerek daha doğru bir renk görünümü sunmaya çalışıyor.
Uygulama, Budapeşte Teknoloji Üniversitesi mekatronik, optik ve makine mühendisliği bilişim bölümü ile ortak bir şekilde geliştirildi ve CVD seviyeleri teşhisi için kullanılan matematik modelleri ile renk filtrelerini kullanıyor. Ancak Samsung'un söylediğine göre büyük bir çoğunluk, durumlarının farkında değil.
Uygulama, yıllardır farkında olmadan normal bir şekilde TV izlemeye devam eden kişilerin deneyimini zenginleştirebilir. Uygulama, televizyonlarda Smart TV App Store, Galaxy S6 ve daha yeni akıllı telefonlarda Galaxy App Store üzerinden indirilebilir durumda...
Levent Öztürk
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