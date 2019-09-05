Samsung'tan 55 inç QLED 8K TV!

Samsung, şimdiye kadarki en küçük 8K televizyonunu IFA 2019'da tanıttı!

Samsung'tan 55 inç QLED 8K TV!

Samsung, IFA 2019'daki basın konferansında 55 inç'lik QLED 8K TV'yi tanıttı. Firmanın 2018'de duyurulan 8K televizyonlarının boyutları, 65, 75, 82 ve 85 inç modellerden oluşuyor. Yani bugün tanıtılan TV, şimdiye kadarki en küçük 8K Samsung TV.

Küçülen ekran boyutunun fiyatı da bir miktar düşüreceğini umabilirsiniz, ancak cihaz ucuz değil. Siz TV izledikçe görüntüleri daha iyi optimize eden Quantum AI işlemcisini taşıyan cihaz, kardeş modeller gibi HDR10+ desteğiyle geliyor. Televizyon, içeriği algılayıp, düşük çözünürlüklü içerikleri 8K'ya genişletebiliyor.

55 inç'lik Samsung QLED 8K TV, eylül ayında piyasaya sürülecek ve Samsung'un sitesine göre fiyatı 2.499 dolar olacak. Ancak bu fiyatın, 3.499 dolarlık perakende fiyatın 1.000 dolar altında olduğunu söyleyelim.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Açık havada fiber internet hızını test ettik

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Microsoft, Güncellemedeki Sorunu Kabul Etti
Fiber internet hızını test etmeye devam ediyoruz!
Facebook, 419 Milyon Telefon Numarasını Sızdırdı!
Samsung'tan 55 inç QLED 8K TV!
USB 4.0 Son Şeklini Aldı, Çıkışa Hazır

İlginizi çekebilir

 

 