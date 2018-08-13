Samsung'tan Apple'a sallaya(maya)n reklam

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Kayıp Şehirler

Vahşi Batı

Nostalji: 80'ler

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar