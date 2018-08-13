Samsung'tan Apple'a sallaya(maya)n reklam
Samsung'un "Apple'a taş atan" yeni reklamlarında taşın kime gittiğine siz karar verin!
Samsung'un birkaç hafta önce yayınladığı reklamda bir Apple Store çalışanı, Samsung telefonlarının daha hızlı indirdiğini söylüyordu. Qualcomm daha sonra bunun gerçek olduğunu söyleyen bazı veriler yayınlamıştı ve Snapdragon modemlerin iPhone'daki Intel modemlerden hızlı olduğu açığa çıkmıştı.
İlk reklamdan bu yana Samsung, bir dizi Ingenius reklamı daha yayınladı. Son yayınlanan reklam ise Galaxy Note 9 tanıtımını takip etti. Bu seferki reklam ise telefonun işlem gücünden bahsediyor. Apple Store çalışanı bu defasında şöyle konuşuyor: "Bence güçlü olan nedir biliyor musunuz? Yüzünüzle kilit açmak." Ancak müşteri, aynısını Note 9'un da yaptığını biliyor ve bunu dile getiriyor...
Reklamı garip yapan şey ise Note 9'un iPhone X'ten daha güçlü olmaması. İlk hız testleri, iPhone X'in daha hızlı olduğunu göstermişti. Note 9, altı aylık Snapdragon 845'i kullandığı için bu şaşırtıcı değil. Samsung'un paylaştığı bir başka videoda ise kalemden bahsediliyor ve Apple, parmağınızı kullanmaya zorlamasıyla eleştiriliyor. Ancak Galaxy S9'u da parmağımızla kullanabiliyoruz...
Zeynel A. Öztürk
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