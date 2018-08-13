Samsung'tan Apple'a sallaya(maya)n reklam

Samsung'un "Apple'a taş atan" yeni reklamlarında taşın kime gittiğine siz karar verin!

Oynat Samsung'tan Apple'a sallaya(maya)n reklam Samsung'un "Apple'a taş atan" yeni reklamlarında taşın kime gittiğine siz karar verin!

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