Samsung'tan Kızaran Galaxy S8'lere Çözüm!
Galaxy S8'in ekranında bazı kullanıcıların yaşadığı "kızarma" sorunu, Samsung tarafından doğrulandı; böyle çözüldü!
Henüz piyasaya sürülmeye başlanan Samsung Galaxy S8 için bazı kullanıcılardan şikâyetler gelmeye başladı bile. Bazı Galaxy S8 sahiplerinin ekranlarında "kızıllık" sorunu yaşamaya başladığını duymuştuk. Şimdi ise Samsung, bir onarım sunmaya başladı.
Korea Hearld'a konuşan bir Samsung yetkilisi, "kırmızı tonlu ekranlarla ilgili bazı şikayetler var, bunun için Galaxy S8 müşterilerinin yazılımını önümüzdeki hafta güncellemeye karar verdik," dedi ve ekledi: "telefonda herhangi bir sorun olmamasına rağmen, yazılımı memnun olmayan müşterilerimiz için güncelleyeceğiz."
Açıklamadan Samsung'un sorunu kabul etmediği ve sorunun kolayca düzeltilebildiği anlaşılıyor. Ekran kızarması sorununun ne kadar yaygın yaşandığı bilinmiyor ancak yazılım güncellemesiyle onarılması, "sorunun" donanımla ilgili olmadığını gösteriyor olsa gerek.
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Samsung, note 7 den sonra Bu sefer de çuvallarsa sıkıntı büyük olur.