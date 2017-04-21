Samsung'tan Kızaran Galaxy S8'lere Çözüm!

Galaxy S8'in ekranında bazı kullanıcıların yaşadığı "kızarma" sorunu, Samsung tarafından doğrulandı; böyle çözüldü!

Samsung'tan Kızaran Galaxy S8'lere Çözüm!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Samsung, note 7 den sonra Bu sefer de çuvallarsa sıkıntı büyük olur.

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