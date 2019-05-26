Samsung'tan Şaşırtan "Sahte Video" Teknolojisi
Samsung'un yeni teknolojisi, gerçekten ayıramadığımız "sahte videoların" geldiği boyutu gözler önüne seriyor!
Moskova'daki Samsung yapay zeka merkezinden ve Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, yeni bir raporda birkaç resimden nasıl sahte videolar oluşturulabildiğini gösterdiler.
"Gerçekçi Sinirsel Konuşan Kafa Modellerinin Birkaç Yönde Çekişmeli Olarak Öğrenilmesi" adlı çalışma, aslında ortaya yeni bir konsept koymuyor. Çok sayıda resimle oluşturulan sahte videolar (yani "deepfake"ler) yeni değil, ancak burada sadece 1 ile 32 resim arasında küçük bir veri seti yeterli oluyor. Yazılım, göz, ağız şekli, burun köprüsü uzunluğu ve şekli gibi yüz özellikleri üzerinden eğitildiğinde çok daha az resimle başarılı sonuçlar verebiliyor.
Araştırmacılar, çalışmayı gösterebilmek için Mona Lisa, Albert Einstein, Marilyn Monroe, Fyodor Dostoyevsky ve diğerlerininhareket eden videolarını oluşturdular. Sonuçların etkileyici göründüğünü söyleyebiliriz.
Rapora göre teknoloji, "çok oyunculu oyunlar ve özel efekt endüstrisi dahil olmak üzere telepresence için" kullanılabilir. Bununla birlikte gerçekçi sahte videolar, kişileri ve toplulukları kandırmakta da kullanılabilir. Teknolojiye yatırım yapan firmaların aklından hiçbir kötü amaç geçmese bile, teknolojinin sadece iyi amaçla kullanılacağının bir garantisi bulunmuyor.
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