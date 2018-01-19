Samsung'tan Sensörleri Ekrana Gömen Patent!
Samsung'un yeni ortaya çıkan bir patenti, geleceğin Galaxy telefonları için ortaya ilginç bir fikir atıyor!
Samsung'un iPhone X'in çentikli tasarımını takip edebileceğini ortaya çıkan bazı patentler sayesinde görmüştük. Firma bunun yanında daha zor bir seçenek olan kamera ve sensörleri ekranın altına yerleştirme yolunu da düşünüyor.
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nde geçen senenin Mayıs ayında alınan ve henüz yayınlanan patent, üzerinde birkaç yuva açılmış bir ekran hayal ediyor. Patent, parmak izi sensörünün ekranın ön yüze, ekranın altına taşınabileceğini de gösteriyor. Bu tür bir parmak izi tarayıcısı, şu an Vivo tarafından kullanılıyor.
Samsung sadece fikirlerini kayda geçiriyor olabileceğinden patent, tek başına bir anlam taşımıyor. Yine firmaların hayalini kurdukları telefonları görmek güzel.
Zeynel A. Öztürk
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