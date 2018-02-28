Samsung'un 5G Telefonu Çok Uzak Değil!

Galaxy S9 yeni tanıtıldı ancak yeni gelen bilgiler, firmanın 5G'li ilk telefonunun da yakın olduğunu söylüyor!

  • Zeynel A. Öztürk
Samsung'un 5G Telefonu Çok Uzak Değil!

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