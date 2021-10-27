Samsung'un Akıllı TV'lerde Kullandığı Tizen, Diğer Markalara da Geliyor!

Samsung, uzun bir süredir akıllı televizyonlarında kullandığı işletim sistemi Tizen'i diğer markalara da açacağını duyurdu. Böylece markası Samsung olmayan TV'lerde de Tizen işletim sistemini görmemiz mümkün olacak!