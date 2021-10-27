Samsung'un Akıllı TV'lerde Kullandığı Tizen, Diğer Markalara da Geliyor!

Samsung, SDC 21 etkinliğinde, akıllı TV'lerinde kullandığı Tizen işletim sistemini diğer TV markalarına da açtığını açıkladı. TV üreticileri artık Samsung'un Tizen TV Platform Lisanslama hizmetini minimum maliyetle kullanabilecek ve Tizen'i akıllı TV'lerine getirebilecek.
Çeşitli TV markaları, kendi akıllı TV işletim sistemlerini veya Google'ın Android TV işletim sistemini kullanan akıllı TV'leri piyasaya sunuyor. Örneğin LG, webOS işletim sistemini kullanıyor. Son zamanlarda LG bile üçüncü taraf TV markalarının akıllı TV platformunu kullanmalarına izin vermeye başladı ve şimdi Samsung, akıllı TV alanında pazar lideri konumunu sağlamlaştırmak için yarışa katılıyor.
Herhangi bir TV markasının akıllı TV'lerinde Tizen kullanmaya ilgi gösterip göstermeyeceğini zaman gösterecek. Ama Tizen'in en zengin özelliklere sahip platformlardan biri olduğu kesin ve kendi işletim sistemine sahip olmayan birden fazla TV üreticisi için ilgi çekici olabilir.
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