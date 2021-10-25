4K Ekranlı Bir Laptop Almak Ne Kadar Mantıklı? 4K Laptop Alınır mı?

Bir dizüstü bilgisayar satın alacaksınız, ancak ekranının 4K olup olmaması konusunda bir türlü karar veremiyorsunuz... 4K laptop'ların tüm avantajlarını ve dezavantajlarını sıraladık...

  • Ercan Uğurlu
4K ekranlı bir laptop almak be kadar mantıklı?

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4K Ekranlı Bir Laptop Almak Ne Kadar Mantıklı? 4K Laptop Alınır mı?

 

 