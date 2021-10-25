4K Ekranlı Bir Laptop Almak Ne Kadar Mantıklı? 4K Laptop Alınır mı?

Eğer yeni bir dizüstü bilgisayar satın almayı düşünüyorsanız, pazarda bulunan çok sayıdaki model karşısında kararsızlığa düşmeniz olası. Ancak özellikle son dönemde popülaritesini arttıran 4K ekranlı laptop'lar, sayısını giderek arttırıyor. Peki, 4K ekranlı bir laptop almak mantıklı mı?
Tahmin edebileceğiniz gibi elbette bu sorunun basit bir cevabı yok. Tüketicinin ihtyacına yönelik olarak bu cevap şekillenecektir. Bu makalemizde 4K ekranlı dizüstü bilgisayarların avantajları ve dezavantajlarını ele alacağız.
4K İçin Boyut Önemli
4K ekranlı, yani 3840x2160 piksel çözünürlüklü bir dizüstü bilgisayar satın almayı düşünüyorsanız, o halde satın alacağınız laptop'ın ekran boyutunun biraz büyük olmasında fayda var. Zira ekran ne kadar küçük olursa, 4K çözünürlüğün getirdiği iyileştirme o kadar az fark edilecektir. Yani diyeceğimiz şu ki, 13 inçlik bir laptop'ta 4K çözünürlük çok da anlamlı olmaz...
Çözünürlük tek başına yeterli değil
Ekran seçiminde bir diğer önemli nokta ise, 4K çözünürlüğün tek başına size yetmeyeceğini bilmeniz. Yani çözünürlüğün yüksek olması, görüntünün iyi olacağı anlamına gelmiyor. Bu anlamda satın alacağınız laptop'un ekranının ne kadar canlı ve parlak olduğunun da önemi büyük. Zira bu iki unsur birbirini destekleyen yapı taşları. 4K çözünürlük ve canlı renkler bir araya geldiğinde harika bir görüntü çıkartıyor, evet; ancak ekran paneli iyi değilse, beklediğinizi alamıyorsunuz.
4K Oyun Oynamak İçin Donanımın Gücü
Eğer oyun oynamak için bir 4K dizüstü bilgisayar satın almayı düşünüyorsanız, yine 4K ekran tek başına yeterli değil. 4K ekranın yanında, 4K çözünürlükte optimum oyun performansı almanızı sağlayacak ölçüde teknik kadro ve elbette güçlü bir GPU da laptop'un içinde konumlandırılmış olması lazım. Aksi halde, 4K ekranda düşündüğünüz gibi bir oyun deneyimi yaşayamayacaksınız.
Ve Tabii ki Maliyet Konusu...
Elbette günün sonunda geldiğimiz son nokta yine maliyet oluyor. 4K ekranlı laptop'lar Full HD modellere göre daha pahalı kuşkusuz. Özellikle 4K oyun performansı için aranan modeller elbette çok daha pahalı olacaktır. Bu anlamda 4K ekranlı modellerin herkesin cebine göre olmadığı bir gerçek.
Peki, Sonuç Olarak 4K Laptop Alınır mı?
Eğer cebinizde yeteri kadar paranız varsa, sadece 4K ekranın yetmeyeceğini ve iyi bir donanıma sahip olmanız gerektiğini anladıysanız, en azından 17 inç boyutunda ve nispeten zor taşınacak bir cihaza sahip olmak sizin için sorun değilse evet, 4K bir laptop alınabilir. Üstelik bu seçimi yaptığınız için fazlasıyla mutlu da olabilirsiniz.
Ama sizin istediğiniz kolay taşınacak bir bilgisayarsa, oyun oynamaktan ziyade işinizin görülmesini amaçlıyorsanız tercihinizi Full HD ekranlı, orta seviye bir laptop'tan yana yapmanız hem sizin için, hem de cebiniz için daha uygun olacaktır...
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