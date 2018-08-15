Samsung'un Galaxy S10 İçin Sakladığı 4 Özellik

Note 9, Samsung'un Galaxy S10 için sakladığı 4 özelliği içermiyor. Peki, sır gibi saklanan bu 4 özellik ne?

Samsung'un Galaxy S10 için sakladığı 4 özellik

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