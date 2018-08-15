Samsung'un Galaxy S10 İçin Sakladığı 4 Özellik
Note 9, Samsung'un Galaxy S10 için sakladığı 4 özelliği içermiyor. Peki, sır gibi saklanan bu 4 özellik ne?
Evet, sonunda Unpacked etkinliği tamamlandı ve Galaxy Note 9 tanıtıldı. Muhtemelen kimileri tarafından beğenilen Samsung Galaxy Note 9, kimileri tarafından da pek şaşırtıcı bulunmadı. Galaxy Note 9'un kağıt üzerinde selef modelden büyük farklar sunduğunu söylemek zaten yanlış olur. Ancak Samsung, asıl değişiklikleri Galaxy S10'a saklamış olabilir. Peki, nedir bunlar?
1. Ekrana entegre parmak izi okuyucusu
Samsung'un Galaxy S10 modelinde sunmaya hazırlandığı önemli özelliklerden biri kuşkusuz bu olacak. En azından gelen bilgiler şimdilik bu yönde. Uzunca bir süredir konuşulan ekrana entegre parmak izi okuyucusu, böylece hem erişimi kolaylaştıracak hem kameraların kirlenmesini engelleyecek.
Samsung Galaxy S10, ekrana entegre parmak izi okuyucusuna sahip ilk akıllı telefon ise olmayacak. Daha önce bu özelliği Vivo X20 Plus UD, Vivo Nex ve Huawei Mate RS Porsche Design modellerinde görmüştük.
2. 5G bağlantısı
Artık 5G için geri sayım başladı. 5G teknolojisinin ABD'de 2019 yılında faal olarak kullanılması planlanıyor ve buna ilişkin olarak gerek Verizon gerek AT&T 5G ağlarını kuruyor. Akıllı telefonlar ise 5G desteği ile gelmeye hazırlanıyor. Bunlardan biri de kuşkusuz Galaxy S10 olacak.
5G desteği getiren ilk modellerden biri Moto Z3 olmuştu. Moto Mod modüler yapısıyla dikkat çeken Moto Z3, 5G Mod aksesuarı ile 5G desteği kazanabiliyor.
3. 3D ön kameralar
Galaxy Note 9, ekran kilidini açmak için iris ve yüz tarama özelliklerini bulunduruyor. Ancak bu Galaxy S10 ile muhtemelen farklı bir teknolojiye evrilecek. Apple'ın iPhone X'da sunduğu 3D haritalama yeteneğine sahip ön kamerayı, Galaxy S10 için bekliyoruz.
Yüzünüzü 30 bin noktayı ölçümleyerek tanımlayabilen 3D haritalama sistemi, iPhone X'da oldukça etkili çalışıyor. Galaxy S10'da bu özellik olursa, nasıl bir performans göstereceği şu an elbette büyük merak konusu.
3D haritalama sisteminin Galaxy S10'a gelecek olması, aynı zamanda Samsung'un emoji konusunu geliştirmesine fayda sağlayacağı da elbette kesin.
4. "Daha iyi" bir Bixby tuşu
Samsung'un dijital asistanı Bixby için telefonun kenarına yerleştirilen Bixby tuşu, kuşkusuz pek çok kullanıcı tarafından pek hoş karşılanmadı. Dijital asistanı kullanmak istemeyenler bu tuşu kullanıma kapatmak istemiş, ancak bunun için ilk etapta bir yol bulamamıştı. Neyse ki Samsung, daha sonra bir güncelleme ile bu olanağı sağladı. Ancak bu defa da, telefonun kenarında hiç kullanmadığınız bir tuş öylece duruyordu.
Galaxy S10'dan beklentimiz ise, daha iyi bir Bixby tuşu. Bixby için kullanılmak istenmediğinde, farklı fonksiyonlara atanabilmesi, bu tuşun atıl olarak kalmasını engelleyebilir.
Ercan Uğurlu
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