Samsung'un İlk Hedefi Galaxy Note 9

Samsung'dan yeni Gear S4'ü ve Galaxy Tab S4'ü bekliyorsanız; düşündüğünüzden biraz daha fazla beklemek zorunda kalabilirsiniz...

Samsung Gear S4 ve Tab S4 Gecikebilir

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