Samsung'un İlk Hedefi Galaxy Note 9
Samsung'dan yeni Gear S4'ü ve Galaxy Tab S4'ü bekliyorsanız; düşündüğünüzden biraz daha fazla beklemek zorunda kalabilirsiniz...
Son birkaç gün içinde duyduğumuz söylentilere göre Samsung Gear S4 akıllı saat ve Galaxy Tab S4 tablet, Galaxy Note 9 ile birlikte piyasaya sürülecekti. Ancak yeni duyumlara göre Samsung, Nota 9'a öncelik vererek Gear S4 ve Tab S4'ün tanıtım ve sevk tarihlerini ileri itebilir.
SamsungMobile News adlı Twitter hesabına göre Gear S4 ve Tab S4, Galaxy Note 9'dan sonra IFA 2018'de tanıtılacak. Note 9'un önümüzdeki Ağustos ayında New York'ta gerçekleşecek bir Samsung etkinliğinde piyasaya çıkması bekleniyor, IFA ise 31 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Eğer geçmişe bakacak olursak, Gear S4 ve Tab S4 ile ilgili detaylar büyük ihtimalle IFA'dan hemen önceki haftada ortaya çıkacaktır.
Samsung'un bu kararı arkasında spot ışığını Note 9'un tamamen kapmasını önlemek istemesi olabilir. Yeni Samsung tablet ve akıllı saatin en fazla bir ay da olsa daha geç piyasaya sürülmeleri, onların çok daha fazla ilgi görmesini sağlayabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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