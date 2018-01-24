Samsung'un Resmi Olimpiyat Uygulaması!
Samsung'un özel etkinlikler için yayınladığı özel uygulamalarına bir yenisi daha eklendi!
Samsung, Olimpiyat Oyunlarına uzun zamandır sponsor olarak destek veriyor. Firma, ilk olarak 1988'de Seul Olimpiyat Oyunları'nda yerel sponsor olarak başladı ve daha sonra bu işi Kablosuz İletişim Ekipmanları kategorisinde Dünya Çapında Olimpiyat Partneri olarak genişletti.
Firma şimdi de, fanları Kış Olimpiyatları'na yakınlaştırmak için PyeongChang 2018'in resmi uygulamasını yayınladı. Samsung bu mobil uygulama ile herkesin Kış Olimpiyat Oyunları deneyimini arttırmayı umuyor.
The Official App of PyeongChang 2018
Uygulamanın ismi The Official App of PyeongChang 2018 ve Samsung bu uygulamayı Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve PyeongChang Organizasyon Komitesi ile birlikte geliştirmiş. Hepsi-bir-arada uygulama, gerçek zamanlı güncellemeler, atlet bilgileri, olimpik ve paralimpik rekorlar ile madalya durumlarını gösteriyor.
Uygulama, 2004'te çıkarılan Kablosuz Olimpiyat Çalışmaları hizmetinin üzerine geliştirilmiş. Konuma göre içerik ve haberler sunuyor. Bunun yanında uygulamayı kişiselleştirmeniz de mümkün. Daha çok umursadığınız etkinlikler hakkında daha çok bilgi alacağınız şekilde ayarlayabiliyorsunuz.
Uygulamanın şu an için İngilizce, Fransızca, Japonca, Korece ve Çince sürümleri bulunuyor. Uygulamayı Galaxy Apps mağazasından ücretsiz indirmeniz mümkün.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın