Samsung'un Resmi Olimpiyat Uygulaması!

Samsung'un özel etkinlikler için yayınladığı özel uygulamalarına bir yenisi daha eklendi!

Samsung'dan resmi olimpiyat uygulaması!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyun Bilgisayarı nasıl alınır?

İyi bir babanın otomobildeki 5 alışkanlığı

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Sadece Düşük Batarya İle Çalışan Uygulama!
Medya Devinden Facebook ve Google'a Ödeme Çağrısı
Notepad++ ile güçlü metin düzenleme!
Facebook, Demokrasiye İyi Gelmediğini Kabul Etti
İşte Samsung S60 Pro ve Evo SSD'ler ve Özellikleri

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir