Samsung'un "Saran Telefon Ekranı" Hayali
Samsung önce ekranı kenarlarından eğdi; sonra Galaxy Fold ile tamamen katladı. Şimdiki hayali ise bunların da ötesinde...
Katlanan telefon işi eğer tutmazsa sorun yok, çünkü Samsung'un yaratıcı fikirleri sırada bekliyor. Firma, geçtiğimiz günlerde ön yüzü, telefonun üstünü ve kısmen arkasını kaplayan bir ekran için patent aldı.
Telefonu saran ekran, arkadaki ekran sayesinde fotoğrafını çektiğiniz kişilerin kendilerini görmelerini sağlayabileceği gibi canlı dil çevirisi yapmaya da yardımcı olabilir. Patente göre ekranın ön veya arka yüzünü elinizi veya S Pen'i üzerine getirerek etkinleştirebiliyorsunuz. Ekran telefonun arkasına katlandığından, yukarıya bakan kısım bildirimler için de kullanılabiliyor. Bu sayede telefonu cebinizden bile çıkarmadan uyarıları görebiliyorsunuz.
Vivo NEX Dual Display, bir arka ekrana sahip ancak devamlı bir ekran değil, iki farklı ekran kullanıyor. Dolayısıyla Samsung, telefona bir arka ekran ekleyecek ilk firma değil. Ancak özellikle çeviri özelliği ilginç görünüyor. Dahası üst kısmı ekranla kaplı bir telefon, etkileyici görünebilir. Patentler genellikle kaderine terk edilse de, gelecekte böyle bir telefon görürsek çok şaşırmayacağız.
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