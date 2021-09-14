2021'de Yeni Bir Tablet Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bir tablet satın alırken doğru tercihi yapmak zor olabilir. Bu tür bir cihazda gerçekten neyi istediğinizi ve neye ihtiyaç duyduğunuzu anlamak için, vereceğiniz kararı parçalarına ayırmak bu seçimi çok daha kolay hale getirecektir. İhtiyaçlarınız için en iyi tableti bulabilmeniz için ekran boyutundan bütçeye ve CPU gücüne kadar ana noktaları gözden geçireceğiz.
Başlamadan önce temel kuralı paylaşalım: Sizin için doğru tableti seçmenin anahtarı, gösterişli özelliklere çok fazla kapılmamak ve bunun yerine tableti günlük olarak nasıl kullanacağınıza odaklanmanız olacaktır.
Ekran boyutu ve çözünürlük
Tabletleri üç boyuta ayırabilirsiniz: 10 inç'in altı, yaklaşık 10 inç ve dizüstü bilgisayar boyutunda bir ekrana yaklaşanlar. Çocukların oynaması için ucuz bir tablet, koltuk üzerinde kullanacağınız sıradan bir web tarayıcısı veya işe gidip gelirken bakacağınız telefonunuzdan biraz daha büyük bir cihaz istiyorsanız, küçük bir tablet mükemmel seçim olabilir.
10 inçlik tabletler, orta sınıf tabletler için varsayılan boyut haline geldi ve bu sevilen ekran boyutu ile herhangi bir telefondan çok daha büyük bir ekrana sahip olursunuz. Oyun deneyimini iyileştirmek için yeterince büyükler ve uygulamaları kullanmayı çok daha eğlenceli hale getiriyorlar.
Büyük tabletlere gelindiğine ise iPad Pro 12.9 ve Samsung Galaxy Tab S7 12.4 gibi 12 inçlik tabletler, başlangıçta korkutucu görünebilecek devasa bir tuval sunuyor. Bazı iddialara göre, bu tabletler, dizüstü bilgisayarların yerini alacak harika ürünler. Bu iddianın ilk baştaki savunucusu ise tabii ki Apple...
İşletim sistemi
Göz önünde bulundurmanız gereken üç ana tablet işletim sistemi var: iPad OS, Android ve Windows. Tüm Apple tabletleri iPad OS çalıştırır. Microsoft tabletleri Windows'u kullanır ve diğerlerinin çoğu Android'i çalıştırır. Bu seçim de biraz zorlu olabilir ancak temel olarak verebileceğimiz birkaç öneri bulunuyor.
Bütçe kısıtlıysa, bir Android tablet satın alın. Zira Apple'ın iPad'leri görece daha pahalı cihazlar.
Tabletinizde çok fazla iş yapmayı planlıyorsanız, bir Windows tableti isteyebilirsiniz. Android ve iPad OS, Microsoft Word gibi sık kullanılan uygulamaları çalıştırabilse de, bunlar tablet için optimize edilmiş sürümlerdir ve Windows altındaki kadar rahat kullanılamayabilir.
Bir Windows tableti, bir Windows dizüstü veya masaüstü bilgisayarda çalıştırabileceğiniz uygulamaların aynısını kullanabilir.
Windows tabletler bu anlamda en "açık" olanlardır, ancak birçok kişi Android ve iPad OS tabletlerini dokunmatik ekran üzerinden kontrol etmeyi daha kolay bulur; haksız da sayılmazlar. Windows dokunmatik kontrole sahip olsa da, Android ve iPad OS baştan sona dokunmatik kontroller düşünülerek tasarlanmıştır. Bu yüzden tablet kullanımı, Android ve iPad OS altında çok daha keyiflidir.
Fiyatlar
Tablet fiyatları da, en az telefon fiyatları kadar değişkenlik göstermektedir. Bir iPad için ödemeniz gereken fiyat yüksekken, daha uygun fiyatlı orta sınıf Android tabletler alabilirsiniz. Windows modelleri için taban fiyat biraz daha yüksek, ancak benzer bir fiyat aralığında yer alıyor.
Ortalama olarak 2.500 TL seviyesinde, yüksek kaliteli donanım elde edebilirsiniz ve bir tableti dijital sanat aracı veya dizüstü bilgisayar değiştirme aracı olarak kullanmak da dahil olmak üzere bir tablet için daha iddialı kullanımları araştırmaya başlayabilirsiniz.
Çocukları eğlendirmek için bir aile tableti istiyorsanız veya eşiniz veya ev arkadaşlarınız televizyonda merak etmediğiniz bir şey izlerken oyun oynamak istiyorsanız bu kadar harcamanıza gerek olmayabilir.
Bir tabletin ana ev bilgisayarı olmasını istiyorsanız, yalnızca temel sürümlerde sunulan depolama alanını yükseltmek için biraz daha fazla harcamayı düşünmelisiniz.
Aksesuarlar
Bir tablet için her türlü aksesuarı alabilirsiniz, ancak iki tür aksesuar, hangi tableti satın alacağınızı gerçekten etkiler. Bunların birincisi, basınca duyarlı bir kalemdir. Samsung'un S-Pen adlı bir kalemi bulunuyor ve Apple'ın ise kendi Pencil kalemi var.
Bir tableti grafik tablet gibi kullanmak ve dijital sanat dünyasına girmek istiyorsanız bunların harika aksesuarlar olduklarını söyleyebiliriz. Tüm en iyi tablet platformları, yağlı boya ile ilgili karışıklık veya kuruma süresi olmadan profesyonel düzeyde işler oluşturmanıza izin veren uygulamalara erişebilir. Ayrıca bunun stres atmak için harika bir yol olduğunu da belirtmekte fayda olabilir.
Ancak bu kalemlerden birini, desteklemeyen bir tabletle kullanamazsınız. Apple'ın mevcut nesil iPad'lerinin tümü, Pencil desteği sunar. Samsung'un S7 serisi tabletlerinin yanı sıra daha düşük maliyetli Galaxy Tab S6 Lite'ı S-Pen'in destekler.
İki numaralı en iyi aksesuar bir klavyedir. Bu aksesuarlardan biri ve büyük boyutlu bir tablet, mükemmel bir uyum ile tableti kullanma şeklinizi tamamen değiştirebilir. Bir tableti dizüstü bilgisayar olarak kullanmanıza imkan tanır ve bu dönüşüm pratikte çok daha doğal bir yapıya sahiptir.
Eğer aradığınız buysa, Apple iPad Pro serisine, Samsung Galaxy Tab S7 tabletlerine ve Microsoft Surface Go 2 ve Surface Pro 7 hatlarına bakmanızda fayda olabilir. Hepsi, üreticileri tarafından yapılan klavyelerle birleşebilen iyi seçeneklerdir.
Depolama ve Güç
Bir tabletin ne kadar güce ihtiyacı var? Çoğunlukla web'e göz atacak ve video akışı izleyecekseniz, beyninin gücü hakkında gerçekten endişelenmenize gerek yok. Düşük bütçe tabletleri bile bu çalışmaları gayet iyi idare edebilir.
Oyunlar ise, süper güçlü bir tablete neden biraz daha fazla harcamak isteyebileceğinizi göstermenin en iyi yollarından biridir. Örneğin Epic Games'in Fortnite oyununa baktığımızda, yeterli RAM'i olmayan bir tablette çalıştırmayı denerseniz pek başarılı olmayacağını görürsünüz.
Giriş seviyesi tabletlerde, yüksek kaliteli grafikler göremezsiniz, çünkü geliştiriciler, bir oyunun ayarlar menüsünde dolaşmak zorunda kalmadan size sorunsuz ve tatmin edici bir deneyim sunmakla ilgilenir. Bu da, grafiklerin daha yumuşak ve pikselli görüneceği anlamına gelir ve yoğun aksiyon anlarında sorunlara neden olabilir.
Bazı oyunlar yalnızca üst düzey donanımlarla öne çıkar. Gündelik ve bulmaca oyunlarını tercih ediyorsanız, cihazınızın sunabildiği güç çok daha az önemlidir.
Aynı etkiyi, uygulamalarınızı, oyunlarınızı ve fotoğraflarınızı saklamak için kullanılan depolama alanında da görürsünüz. Para önemli değilse, 128 GB ve üzeri, çok uzun bir süre alan konusunda endişelenmenize gerek kalmamasını sağlar.
64GB ve altı tabletlerde ise depolama alanı ihtiyacı biraz daha erken ortaya çıkar. Ancak cihazınıza neler yüklemek istediğiniz konusunda biraz daha dikkatli davranırsanız bu durum pek bir sorun yaratmayabilir.
Konsol sınıfı üretim değerlerine sahip bir oyun veya Netflix'ten indirilen bir film 5 GB'a kadar alan tüketebilir. Bir tabletin temelinde yer alan yazılım olan işletim sistemi de yer kaplar.
Bağlantı seçenekleri
2021'de ana akım bir tablet satın alırken birkaç bağlantı türünün olacağından emin olabilirsiniz. Wi-Fi'ye sahip olacaktır. Taşınabilir bir hoparlör bağlamanıza izin veren Bluetooth da bulunacaktır.
Mobil internet daha az tablette bulunur. Çoğu durumda, isteğe bağlı bir yükseltme olacaktır ve 4G veya 5G olarak tanımlanabilir.
Bu sistem, telefonunuzdaki ile benzer bir şekilde çalışır. Bir SIM karta bağlı bir veri planına kaydolursunuz ve onu tablete yerleştirirsiniz. Ve evde veya bir Wi-Fi erişim noktasının yakınındayken eğlencenizi önceden yükleme ihtiyacınız ortadan kaybolur.
Olumsuz tarafı, SIM kartı aktif tutmak için ödeme yapmanız gerekmesidir. Yine de, eğer uygun bir tarife bulabilirseniz, bu hizmeti sürekli olarak almanıza gerek yok.
Bazı veri planları, yalnızca bir ay için ödeme yapmanıza olanak tanır; bu, arada sırada tabletinizle seyahat ediyorsanız vazgeçilmez bir seçenek olabilir...
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