Samsung'un TV'leri, Rakiplerine Fark Attı!
Samsung, televizyon piyasasında en büyük olduğunu bir kez daha kanıtladı. İşte son rakamlar ve aradaki büyük fark!
- Levent Öztürk
Samsung son 13 yıldır bir numaralı TV üretici olmayı başarıyordu ve bu yıl da liderliği kimseye kaptırmadı. Piyasa araştırmacısı IHS Markit'in söylediğine göre Samsung, değer bazında 2019 ikince çeyrek sevkiyatlarının %31,5'inin sahibi oldu. Ayrıca raporda belirtilene göre bu oran Güney Koreli devin son altı yıldaki en yüksek sevkiyatı anlamına geliyor.
Samsung'un en yakın rakibi ise %16,5 oranı ile LG. Nisan-Haziran döneminin üçüncü sırasında ise %8,5 ile Japonya'dan Sony yer alıyor.
Raporun 75 inçten büyük ve 2500 doların üzerinde fiyata sahip olarak tanımladığı üst seviye TV'lere bakıldığında ise Samsung'un durumu daha da iyi gözüküyor. IHS Markit'in belirttiğine göre bu üç aylık dönem içerisinde satılan üst seviye TV'lerin yarısından fazlası Samsung tarafından üretildi ve Koreli firmanın gelecekte üst seviye televizyon segmentinde daha da güçlenmesi bekleniyor.
Samsung şu anda televizyonlarında Micro LED ve Quantum Dot (QD) LED paneller kullanıyor. Firma, uzun süredir OLED ekranların televizyonlar için uygun olmadığını söylüyordu. Ancak teknoloji devi artık kuantum-dot ve OLED teknolojilerini bir araya getirerek bir karma ekran yaratmayı planlıyor. Samsung bu QD-OLED panelleri gelecekteki televizyon seçenekleri için kullanabilir. Ayrıca söylenene göre firma, LCD üretim tesislerinden birini kapatarak, QD-OLED ekran üretimi için yeniden düzenleyecek.
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