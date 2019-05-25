Samsung'un Yeni Katlanan Telefon Planları
Yeni ortaya çıkan patentler, Samsung'un bir sonraki katlanan telefonunun çok farklı olabileceğini söylüyor.
Samsung'un ilk katlanabilen telefonu piyasaya sürme planları, umduğu gibi gitmiyor. Bazı inceleme ürünlerinde çıkan sorunlar sonrasında firma, cihazda bazı geliştirmeler yapmak için çıkış tarihini ertelemişti.
Yeni ortaya çıkan bir patent, Samsung'un sadece içe doğru katlanan tasarımları düşünmediğini gösteriyor. Geçen senenin sonlarına doğru ABD'de, Aralık 2015'te ise Kore'de başvurusu yapılan bir patent, bunu kanıtlıyor. Patentte iki ayrı kılıfta bulunan ekranlar, kızak mekanizmalı bir menteşeyle birleşiyor. Telefon katlanırken kızaklı kılıf, kanal üzerinde kayıyor ve ekranın dışa doğru eşit oranda açılmasını sağlıyor. Cihaz açılmış durumdayken ekranı sabit tutmaya yönelik bir kilitleme mandalı da bulunuyor.
Samsung gelecekte dışa doğru katlanan bir telefon yapsa bile, bu patentteki gibi olacağının bir garantisi yok. Bu tür patentlerle daha çok karşılaşmamız şaşırtıcı olmayacak çünkü firma, hem içe katlanan, hem de dışa katlanan telefon modellerinin sayısını artırmak istiyor olabilir.
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