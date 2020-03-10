San Francisco'ya Uçma Şansı! Android Akademi Programı Başlıyor!

Google Türkiye ve Girişimcilik Vakfı; BTK desteği ile Türk Hava Yolları, General Mobile ve İTÜ Arı Teknokent sponsorluğunda, üniversitede okuyan öğrenciler için Android Akademi'yi ikinci kez hayata geçiriyor.