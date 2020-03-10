San Francisco'ya Uçma Şansı! Android Akademi Programı Başlıyor!

Android Akademi programıyla; Google ürünleri ve Android teknolojisiyle eğitim, tarım, siber güvenlik ve afet konularında yaşanan toplumsal sorunlara teknolojik çözümler üreten uygulamaların geliştirilmesi hedefleniyor.
Yaklaşık 3 ay sürecek olan program; girişimcilik ve yazılım eğitimleri, mentorluk, sunum eğitimi ve Demo Day aşamalarından oluşacak.
Hem San Francisco'ya uçma şansını yakalamak hem de İTÜ ARI Teknokent'te verilecek inkübasyon ödülünün sahibi olmak isteyenler www.androidakademi.com adresinden 12 Mart'a kadar başvuru yapabiliyor.
Kimler katılabilir?
Toplumsal sorunları çözmek için motivasyonu olan ve yeni çözümler sunmayı hedefleyen tüm gençlere açık olan programa, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde okuyan ya da teknik altyapısı olan, kullanıcı deneyimine ilgi duyan ve mobil uygulama geliştirmekle ilgilenen öğrenciler 3-4 kişilik takımlar halinde başvurabiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın