Sanatçılar İçin NFT Pazaryeri Kuruldu

Dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren dijital sertifika olarak tanımlanan NFT'ler için yapay zeka destekli pazaryeri kuruldu. Smaugs NTF adı verilen platform, düşük işlem ücretleriyle, dijital eser üretiminin yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.

Sanatçılar İçin NFT Pazaryeri Kuruldu

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