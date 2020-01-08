Sandisk'ten Cebe Sığan 8TB SSD

Sandisk, cebinize sığacak boyutlardaki yüksek kapasiteli SSD'sini CES 2020'de tanıttı!

Sandisk'ten Cebe Sığan 8TB SSD

Sandisk'in CES 2020'de gösterdiği taşınabilir SSD, 8TB'lık oldukça geniş bir depolama alanına sahip. Telefon kullanıcılarını hedefleyen sürücü, 20Gbps hızlarına ulaşabiliyor.

Yeni taşınabilir sabit sürücü, size yolda en yüksek kapasiteyi sunmayı amaçlıyor. Firmaya göre cihazın prototipi, SuperSpeed USB protokolüyle 20Gbps hızına ulaşıyor. Firmanın tanıttığı diğer SSD sürücüler arasında telefon ve laptop kullanıcılarına yönelik 1TB'lık bir sürücü de var.

SanDisk'in tanıttığı 1TB Ultra Luxe çift bağlantılı sürücü (yukarıda), en son akıllı telefonlar, tabletler ve laptoplarla çalışmayı amaçlıyor.

Piyasada birçok taşınabilir USB sürücüsü olsa da, çoğu Sandisk'in yeni modellerine kıyasla daha düşük kapasiteye veya hıza sahip. Yeni modellerin çıkış tarihi açıklanmasa da, birkaç ay içinde satışa sunulması bekleniyor.

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