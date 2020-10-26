Şarj Canavarı realme 7 Pro Satışta

Üstün şarj performansı ile sadece 34 dakikada tam kapasite dolan realme 7 Pro online lansman dönemine özel fiyatıyla 23 Ekim'de (bugün) satışa çıktı. Geliştirilmiş 64MP Sony IMX682 ana kamerası ve özel gece modlarıyla benzersiz bir fotoğraf ve video deneyimi de sunan realme 7 Pro, lansman dönemine özel fiyatıyla hepsiburada kanalından tüketici ile buluşuyor.

Şarj Canavarı realme 7 Pro Satışta

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme; Türkiye'de kendi segmentinin ilk 65W hızlı şarj özelliğine sahip olan yeni telefonu realme 7 Pro'yu piyasaya sürdü. Sadece 34 dakikada tam kapasite şarj olan realme 7 pro; şık tasarımı, üstün kamera, ekran ve işlemci performansı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

"Ayna Gümüşü" ve "Ayna Mavisi" olmak üzere 2 renk seçeneği bulunan realme 7 Pro, 23 Ekim tarihinden itibaren lansman dönemine özel sürpriz fiyatıyla hepsiburada kanalında satışta çıktı.

3 dakikalık dolumla bile saatlerce kullanım

realme 7 pro'nun sahip olduğu 65W SuperDart Şarj son derece yüksek şarj verimliliği ile 4500mAh büyük bataryayı hızlı bir şekilde doldurabiliyor. Sadece 34 dakika içinde yüzde 100 şarj olan realme 7 Pro, 3 dakikalık dolumla bile 2.5 saat YouTube, 2 saat Instagram veya 3 tur PUBG deneyimine yetecek kapasiteye kolayca erişiyor. Diğer yandan realme 7 Pro'nun sahip olduğu yeni nesil çift 3C yüksek hızlı pil hücreleri ve SuperDart Şarj teknolojisi sayesinde tüm şarj işlemi; aşırı ısınmayı önlemek için sıkı bir şekilde kontrol edilip soğutuluyor. Bu sayede yüksek performans gerektiren işlemlerde doğabilecek ısınma durumunun önüne geçilip, cihaz güvenilir bir şekilde şarj olabiliyor.

64 MP yeni nesil kamera ile eşsiz fotoğraf deneyimi

Üstün şarj performansının yanı sıra realme 7 Pro fotoğraf ve video performansında da oldukça iddialı. Geliştirilmiş 64MP Sony IMX682 ana kamerasıyla çok daha net fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyan realme 7 Pro, özel gece modlarıyla da gece fotoğrafçılığına meraklı olanları da fazlasıyla memnun edecek bir performans sunuyor. realme 7 Pro'nun 'Yıldız Modu' ile gökyüzündeki yıldızlar çok daha belirgin olarak görüntülenebilirken gece fotoğrafları için özel geliştirilen Siberpunk, Flamingo ve Modern Altın filtreleri ile tek bir dokunuşla eşsiz şehir manzaraları yakalamaya imkan tanıyor. realme 7 Pro harika selfie çekimleri elde edebilmek için arka kameradaki iddiasını ön kameraya da taşıyor. 32MP ultra yüksek çözünürlüklü ekran içi birinci sınıf selfie kamerası, f/2.5 diyafram açıklığının yanısıra, yapay zeka destekli güzellik modu gibi özellikleri ile de tüm selfie ihtiyaçlarına cevap veriyor.

realme 7 Pro güçlü performansı ile bir adım önde

Geliştirilmiş Snapdragon 720G işlemci ve 8 GB RAM desteğine sahip realme 7 Pro, 6,4 inç Super AMOLED ve 2400x1080P FHD+ çözünürlüklü ekranıyla daha geniş görüş alanı sağlıyor ve bu sayede kullanıcılara mükemmel oyun, ses ve video deneyimi sunuyor. Ayna Gümüşü ve Ayna Mavisi olmak üzere 2 farklı renk seçeneğine sahip realme 7 pro iz engelleyen havalı tasarımı ile dikkat çekerken 8,7 mm kalınlığı 182 gram ağırlığı ile de kullanım kolaylığı sağlıyor.

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