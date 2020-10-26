Şarj Canavarı realme 7 Pro Satışta

Üstün şarj performansı ile sadece 34 dakikada tam kapasite dolan realme 7 Pro online lansman dönemine özel fiyatıyla 23 Ekim'de (bugün) satışa çıktı. Geliştirilmiş 64MP Sony IMX682 ana kamerası ve özel gece modlarıyla benzersiz bir fotoğraf ve video deneyimi de sunan realme 7 Pro, lansman dönemine özel fiyatıyla hepsiburada kanalından tüketici ile buluşuyor.