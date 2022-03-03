SARS-CoV-2 Virüsünün İlginç Bir Özelliği Daha Keşfedildi!

Oluşturulan sentetik virüs parçacıklarının da yardımıyla, COVID-19 virüsü SARS-CoV-2'nin ilginç bir özelliği daha keşfedildi.

03 Mart 2022 00:02

Levent Öztürk