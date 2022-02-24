Apple Store'u Basıp Rehineler Alan Saldırganın Ne İstediği Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz gün Amsterdam'da bir Apple Store'u basıp rehineler alan bir saldırgan, polis tarafından yakalanmıştı. Ve şimdi bu saldırganın ne istediği ortaya çıktı. Polis açıklamasına göre saldırgan, fidye pazarlıkları sırasında 200 milyon dolar fidye istedi. Ancak bu fidyenin kripto para olarak ödenmesini söyledi. Kimliği paylaşılmayan saldırganın bu eylemi neden yaptığı konusunda polisten herhangi bir açıklama gelmedi.
Bu saldırının benzerleri daha önce de yaşanmış ve saldırganlar fidyelerini kripto para olarak istemişti. 2017'de Ukrayna'da kaçırılan bir kişi, 1 milyon dolar değerinde bitcoin karşılığı serbest bırakılmıştı.
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