Şaşırtan benzerlik nedeniyle sosyal medya hesabı kapandı! İlginç ayrıntılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Çinli opera sanatçısı Liu Keqing, 2019'dan beri sosyal medya hesabından kendi resimlerini ve videolarını paylaşıyordu. Ancak Keqing'e oldukça garip bir sürpriz ile karşılaştı.
BENZERLİK BAŞINA İŞ AÇTI
Yaklaşık 41 bin takipçisi olan 63 yaşındaki Keqing'in, sosyal medya hesabı kapatılmıştı. Sebebi ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e benzemesiydi.
"Sahte Profil Fotoğrafı" Dediler
Liu Keqing'in sansüre maruz kalma sebebini Çin Devlet Başkanı Cinping'e benzemesi olarak belirtirken, "Hesabım kapatıldı. Sosyal medya yetkililerine kimlik bilgilerimi göndererek açtırmaya çalıştım. Hesabın kapanma nedeni "sahte profil fotoğrafı" olarak açıklandı." dedi.
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