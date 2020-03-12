Şaşırtan detay: Yıllar önce yayınlanmıştı! Asteriks'te Corona Virüs detayı!

Dünya genelince hatırı sayılır seveni bulunan Asteriks'te yıllar önce Corona Virüs'e dikkat çekildiği ortaya çıktı. İşte şaşırtıcı detay!

Şaşırtan detay: Yıllar önce yayınlanmıştı! Asteriks'te Corona Virüs detayı!

Dünyanın en ünlü çizgi romanlarından Asteriks, defalarca sinemalarda da uyarlama filmlerle yer aldı. Sadece çocuklar ve gençler değil, yetişkinler arasında da hatırı sayılır hayranı bulunuyor. Corona Virüs'ün dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde sosyal medyada kullanıcılar ilginç bir noktaya dikkat çekiyor.

Asteriks (Asterix) çizgi romanını okumuş olanlar 2017'de yayınlanan versiyonda Corona Virüs'ün geçtiğini sosyal medyada paylaşıyorlar. Galyalı bir asker olan Asteriks'in hikayesi Romalılara karşı mücadele sırasında karşılaştığı maceraları konu ediniyor. 2017'de yayınlanan "Asterix and the Chariot Race"  adlı Asteriks çizgi romanında dikkat çekici bir ayrıntıya rastlandı.

Asteriks, çizgi romanda geçen hikayede Corona Virüs'e dikkat çekiyordu. Söz konusu bölümde Galyalı Asteriks karakteri, Romalılarla arabalı at yarışı yapılıyor. At yarışı sırasında, karşı taraftaki Romalıların atlarını yönlendiren kişinin adı Coronavirüs olarak geçirilmiş. Coronavirüs adlı Romalı askerin yüzünde ise maske olması dikkat çekiyor.

CANLI CORONA VİRÜS HARİTASI!

KAĞIT PARADAN CORONA VİRÜS BULAŞIR MI?

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