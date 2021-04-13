Şaşırtan Uyarı: "Evcil Hayvanlarınızın İsmini Şifre Olarak Kullanmayın"

Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) tarafından yapılan bir uyarıda, İngiliz tüketicilere evcil hayvanlarının isimlerini şifre olarak kullanmaktan vazgeçmelerini istiyor. Bu uyarıya göre nüfusun %15'i, şifrelerinin parçası olarak evcil hayvanlarının adını, %14'ü bir aile üyesinin adını, %13'ü de önemli bir tarihi kullanıyor.
Hatta NCSC, insanların %6'sının halen şifre olarak "password"ü kullandığını, benzer bir miktarın "123456" kullandığını ve en sevilen spor takımları ve TV dizilerinin de popüler seçenekler arasında olduğunu söylüyor.
Ulusal Evcil Hayvan günü öncesinde NCSC tarafından yayımlanan sayılar, çoğumuzun online hesaplarımızı oluştururken ne kadar kötü bir performans gösterdiğini ortaya koyuyor.
NCSC, evcil hayvanlarımızı sevsek de isimlerinin şifre olarak kullanılmasının kolay bir hedef olmamıza sebep olabileceğini belirtiyor ve bu tür isimler yerine, yüksek bir güvenlik seviyesi sağlamak için birbiri ile ilgili olmayan üç rastgele kelimeden oluşan şifreler oluşturmayı öneriyor.
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