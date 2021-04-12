Spotify, Yeni Sesli Asistanı ile Doğan Endişelere Resmi Olarak Cevap Verdi

Spotify, Hey Spotify diyereke uyandırılan yeni sesli asistanının sizden toplanan verileri nasıl kullandığını açıkladı. Kontrol sizde gibi görünüyor, ancak ses verileri gösterilecek reklamları belirlemek için de kullanılıyor.