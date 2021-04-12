Spotify, Yeni Sesli Asistanı ile Doğan Endişelere Resmi Olarak Cevap Verdi

Spotify'ın kendi sesli asistanını hizmete sunması, bazı gizlilik sorularını da gündeme getirdi. Spotify da bu soruların en azından bazılarını doğrudan yanıtlamaya karar vermiş gibi görünüyor.
Müzik akış hizmeti devi, "Hey Spotify"ın nasıl çalıştığını ve verilerinizi nasıl dinlediğini ve kullandığını özetledi. Spotify, ses yardımcısının kesinlikle isteğe bağlı olduğunu vurguladı. Aktif olması için bizzat kendiniz açmanız gerekiyor ve istediğiniz zaman da kapatma seçeneğine sahipsiniz.
Şirket ayrıca, asistanın söylediğiniz her şeyi kaydetmediğinin de altını çizdi. Yalnızca uyandırma kelimesini söylediğinizde veya işlem düğmesine dokunduğunuzda ses verilerini yakalamaya başlıyor ve isteği yerine getirme işlemi tamamlandığında duruyor. Ses özellikli reklamlar sırasında çalan ton gibi görsel-işitsel ipucu uygulaması hep olacak. Spotify uygulaması uyandırma kelimesini "birkaç saniyelik snippet'lerde" dinliyor, ancak doğru kelimeleri söylemezseniz bunlar siliniyor.
Spotify'ın Topladığı Veriler Nereye Gidiyor?
Bununla birlikte, bir de verilerinizin nereye gittiği konusu var. Spotify, verileri yalnızca ses işlevselliğini artırmak ve özellikler geliştirmek için değil, aynı zamanda "daha alakalı" (yani hedeflenmiş) reklamlar sağlamak için de kullandığını söyledi. Premium abonesi iseniz bu çok önemli değil, ancak verileriniz üzerinde yine de daha fazla güvenlik olmasını istiyor olabilirsiniz. Spotify, Spotify'ın çalışması için gerektiğinde bulut depolama sağlayıcıları ve diğer ortaklarla bazı bilgiler paylaştığını da açıklamasına ekledi.
Ayrıntılar, Access Now gibi eleştirmenlerin yakın zamanda verilmiş bir Spotify konuşma tanıma patentinden dolayı endişelerini dile getirdikleri bir dönemden kısa bir süre sonra ortaya çıkmış durumda. Buluş, Spotify'ın yaş, cinsiyet, aksanlar ve hatta "duygusal durumunuz" gibi ayrıntıları tespit etmesine izin veriyordu. Teoride, Spotify bunu sizi profillemek ve duygularınızı yönlendirmek için kullanabilir. Bu sadece bir patent ve herhangi bir ürüne dönüşme garantisi bulunmuyor, ancak Spotify'ın ses asistanı (ilk eleştiriden sonra ortaya çıkan) gibi özellikleri, şarkı çalmaktan çok daha fazlasını yapmak için hazırlıkların söz konusu olduğunu gösteriyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın